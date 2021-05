Presas, insuficientes para aliviar crisis hídrica en el Valle de México

La crisis del agua en el Valle de México no es más un problema del futuro. Hace algunos años se decía que en 2030 la región podría sufrir estrés hídrico, pero para el director ejecutivo de Agua Capital, Eduardo Vázquez, el problema ya está aquí y se ve reflejado con la sequía, que afecta la capacidad de las presas del Sistema Cutzamala, y con las inundaciones por las lluvias recientes.

“Son problemas notoriamente presentes y tenemos que buscar soluciones de fondo, si no, serán escenarios cada vez mucho más complejos”, afirma en entrevista para Forbes México. Con soluciones de fondo se refiere a la captación de agua pluvial, sí, pero también a la reforestación de áreas naturales (las fábricas de agua, como les llama), al ajuste de la tarifa de agua (“que pague más quien consume más”), a la inversión en infraestructura.

Lee también:

Efectos de la sequía: Cutzamala reduce envío de agua al Valle de México

“Si seguimos operando en una dinámica reactiva, los problemas cada vez van a ser mayores, los efectos ambientales, sociales y económicos serán mayores por consecuencia y seguramente estaremos viendo escenarios más complejos (cada año)”, dice. De junio en adelante, el Sistema Cutzamala reducirá la cantidad de agua en bloque que entrega al Valle de México.

Para paliar los efectos de la sequía, la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de la ciudad y el Estado de México tienen dos planes: el primero es incrementar el caudal del Sistema Lerma; el segundo es construir dos plantas potabilizadoras en las presas Madín y Guadalupe, asentadas en los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, respectivamente. A decir de Vázquez, esto ayuda, pero no soluciona la crisis.

Lee más: Alerta: estamos en crisis hídrica

“Está bien que se use la presa Madín, que se use la infraestructura existente, pero también debe ir necesariamente de la mano del cuidado de los ecosistemas, de la protección de las fuentes de agua, de captación de agua de lluvia, infiltración y recarga del acuífero, mayor tratamiento de agua, porque si no vamos a estar viviendo cada vez escenarios más complejos”, insiste.

Incluso aborda un tema que las autoridades pocas veces tocan: la tarifa de agua. Asegura que los subsidios no distinguen entre quien consume más y menos agua, por ello debe haber un ajuste tarifario y lo resume así: “el que consume más, que pague más, pero con costos reales. Lo importante es contar con sistemas tarifarios que reflejen los costos reales de la prestación del servicio”.

No te pierdas:

Sistema Cutzamala podría colapsar en año y medio por sequía: experto

Para el director de Agua Capital, los recursos recaudados a través de la tarifa por el servicio de agua potable deben invertirse en proyectos de mejora de la infraestructura hidráulica, con transparencia y rendición de cuentas, pero no solo eso, también se “requiere más inversiones colectivas, público-privadas, apoyos de organismos internacionales”.

Eduardo Vázquez lo tiene claro. El Valle de México está en un punto de inflexión para revertir la crisis hídrica. O actúa ya en un plan integral, o los efectos serán más complejos cada año, con costos económicos, ambientales y sociales. “Estamos en un punto donde cada año vamos a tener efectos, a veces peores y a veces no tan fuertes, derivado de la incertidumbre climática”.

“La ciudad vive y muere con el agua, y de eso estoy convencido y los que vivimos aquí lo tenemos claro. Estamos viviendo un problema complejo, pero todavía tenemos un tiempo suficiente para tomar las decisiones, lo que no podemos hacer es seguir tomando las mismas decisiones, realizar las mismas acciones y no abordar el tema de manera integral”, advierte.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado