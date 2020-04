AMLO presenta plan emergente para atender a pacientes de COVID-19

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan emergente para garantizar que todos los enfermos de COVID-19 sean atendidos en el país por un grupo especializado de médicos.

En conferencia de prensa, se informó que el equipo especializado estará conformado por un médico o médica especialista en tratamiento de terapia intensiva, quien será el jefe del grupo y estará a cargo de la atención de 25 pacientes críticos.

El presidente indicó que a las 19:00 horas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dará a conocer los detalles de las contrataciones de médicos que se inscriban; a estos expertos se les pagará un mes por anticipado y a partir del lunes se les recibirá para que comiencen a trabajar.

El mandatario aseguró que ha tenido acercamientos con diversos sectores, con empresarios y en general con todo la sociedad para abatir l actual crisis. inclusive dijo, que con quienes apuestan porque “les vaya mal”. Dijo que en este panorama incluso quienes han estado en contra de sus ideas han estado respondiendo.

Administraciones pasadas, modelo de fracaso

Hizo un llamado a recordar las antiguas administraciones en donde resaltó que su modelo fracasó, “cómo vamos a seguir aplicando un modelo que no sirvió al pueblo, que desató la inseguridad y la violencia, Vino nuevo en botellas viejas, que el pueblo se apriete el cinturón”, dijo.

Dijo que en el periodo neoliberal es cuando más se ha saqueado a México, más que en la Colonia.

“Que me digan si es cierto o no que durante el periodo neoliberal en donde ha empeorado la corrupción, cuando se profundizó más la corrupción, fue en periodos de crisis como este. Cuándo toman la decisión del Fobaproa de convertir las deudas privas en deuda, en una situación como esta. Es cuando se han aprovechado más. En el periodo de Salinas de Gortari fue donde hubo más desigualdad, donde hubo el gran remate, la piñata, fue cuando se profundizó más la desigualdad en el país”, señaló el mandatario.

Sobre las calificadoras, “ya no son la biblia”

El presidente dijo que ante las bajas calificaciones que le han dado a México las casas como Fitch, señaló que no le parece que sean justas ya que los tiempos han cambiado y que la reducción en estas no han sido exclusivas para México a lo que señaló que “ya no son la biblia como era antes”.

“Por qué en estos momentos que no hay normalidad económica, que hay inestabilidad de mercados, reducen la calificación de los países, no solo de México, descalifican. No estoy de acuerdo con eso, respeto las decisiones, pero también como esto cambió, sus parámetros ya no son la biblia como era antes, al menos en el caso de México. Nosotros estamos pensando en nuestras fortalezas, pensamos en la grandeza de nuestro pueblo, en la importancia de combatir la corrupción, de lo importante de actuar con austeridad, el humanismo, son términos distintos, vamos a salir adelante”, dijo López Obrador.