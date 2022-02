Presentan reforma para que mujeres y personas menstruantes falten al trabajo por cólicos

¿Te imaginas que en tu trabajo te dieran permiso para descansar en caso de tener dolores fuertes por cólicos menstruales? Para hacer eso realidad, en el Senado presentaron una iniciativa para que eso sea posible.

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Delgadillo, presentó una reforma a tres artículos a la Ley Federal del Trabajo para que en esos casos, las mujeres y personas menstruantes que laboran puedan ausentarse hasta por ocho horas al mes.

“Las trabajadoras y personas menstruantes gozarán de un descanso de ocho horas al mes ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral debido a su periodo menstrual, este descanso no afectará salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos y otro derecho laboral adquirido”, indica la iniciativa.

La senadora comentó que las mujeres menstrúan en promedio 3 mil días en toda su vida, en los cuales además de sangrado vaginal, hay cólicos, dolor de cabeza, mareos, náuseas y hasta desmayos. Por ello, dijo que se debe reconocer un nuevo derecho laboral.

“Por eso hoy vengo a esta tribuna a hacer una propuesta muy sencilla: que se reconozca un nuevo derecho laboral para las mujeres y personas menstruantes, que puedan acceder a este derecho menstrual, que puedan faltar a una jornada laboral si las condiciones en su salud no se los permite y que no haya un efecto en su salario, ni en sus prestaciones ni en sus licencias ni en sus bonos, que puedan faltar con la tranquilidad de sus derechos siguen salvaguardados, y esto no es un lujo”, explicó.

La propuesta de la senadora establece que una de las obligaciones de los patrones es otorgar este descanso de ocho horas al mes a las personas que su periodo les impida llevar a cabo su jornada laboral, y que proporcionen en los centros de trabajo productos de higiene menstrual.

Además de ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de sus sitios de web, emitirán los certificados correspondientes a las solicitudes de quienes requieran su descanso de ocho horas al mes ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral por su periodo menstrual.

No obstante, esta no es la primera vez que se presenta este tipo de propuesta. En la Legislatura pasada, la senadora Claudia Ruiz Massieu presentó una propuesta similar, fue dictaminada por la Comisión de Trabajo, pero quedó pendiente en las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Segunda.

La propuesta de la priista era un permiso por dos días a quienes sean diagnosticadas con dismenorrea —calambres menstruales severos y frecuentes— primaria o secundaria en un grado incapacitante.

