Presidencia de Kamala Harris impondría reglas financieras más estrictas al sector financiero

Una posible administración demócrata liderada por la vicepresidenta Kamala Harris probablemente impulsaría la agenda del presidente Joe Biden de reglas financieras estrictas, una perspectiva no deseada para los bancos de Wall Street, las empresas de criptomonedas y otros actores que se han sentido irritados por la administración actual.

Harris es la favorita para ganar la nominación demócrata después de que Biden abandonara la carrera presidencial el domingo y la respaldara.

Si bien Harris ha tenido un perfil bajo en lo que respecta a las políticas financieras de la administración, su historial enfrentándose a los bancos de Wall Street y votando en contra de la desregulación sugiere que continuaría con la ambiciosa agenda de Biden, dijeron analistas.

La agenda de la administración Biden ha incluido reglas tanto adoptadas como propuestas para acabar con las tarifas bancarias, los prestamistas no bancarios y los proveedores de deuda médica, exigiendo más transparencia a los fondos de cobertura, así como aumentos en la cantidad de capital que deben mantener los bancos y una serie de acciones de cumplimiento contra las principales empresas de criptomonedas.

“Harris está más a la izquierda que Biden, pero la administración Biden ha demostrado ser increíblemente progresista, por lo que no debería haber mucha diferencia entre una segunda administración Biden y una primera administración Harris”, escribió Isaac Boltansky, director de investigación de políticas de la correduría BTIG, en una nota el lunes.

Un portavoz de Harris no proporcionó inmediatamente comentarios sobre su posible agenda sobre regulación financiera.

Entre los demócratas progresistas destacados que han respaldado a Harris se encuentra la senadora Elizabeth Warren, quien ha ayudado a dar forma a la agenda regulatoria financiera de Biden y que no ha tenido reparos en criticar a sus compañeros demócratas que considera débiles con Wall Street.

“Consideramos que esto aumenta el riesgo para las finanzas y las criptomonedas”, escribió el analista de TD Cowen, Jaret Seiberg, el lunes sobre Harris, y agregó que una segunda administración demócrata finalizaría las reglas de capital de Basilea y un requisito de que los bancos mantengan más deuda a largo plazo y promuevan límites a los sobregiros y otras tarifas.

Es cierto que Harris aún no es la candidata demócrata y los detalles de la política de regulación financiera serían supervisados ​​por los elegidos por la agencia. Un ex funcionario de la administración señaló que, si bien Harris ha sido dura con los bancos en el pasado, no era tan izquierdista como Warren en cuestiones de regulación financiera.

Varios nombres importantes de Wall Street planean apoyar a Harris para la nominación demócrata, informó Semafor el domingo. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Peter Orszag y Ray McGuire de Lazard donarían a Harris, lo que confirma partes de ese informe.

El lunes, los inversores deshicieron algunas de las llamadas operaciones del mercado de bonos de Trump que habían apostado por una victoria de Trump, “pero sigue siendo el favorito”, dijo Paul Mielczarski, jefe de estrategia macro en Brandywine Global.

Harris saltó a la fama como fiscal general de California, donde adoptó una postura dura contra los grandes bancos.

En 2011, negoció arduamente para que los bancos destinaran más dinero a ayudar a los consumidores perjudicados por préstamos abusivos en el período previo a la crisis financiera de 2007-2009. En 2016, su oficina inició una investigación penal sobre el escándalo de las cuentas falsas de Wells Fargo.

El ex funcionario de la administración elogió su trabajo como fiscal general de California y señaló que Harris eligió a Katie Porter, entonces profesora de derecho, fue la encargada de supervisar el acuerdo bancario de 18,000 millones de dólares para ayudar a los propietarios de viviendas. Más tarde, Porter trabajó en el Congreso, donde se enfrentó a los directores ejecutivos de los grandes bancos y criticó la desregulación de Trump.

En 2018, cuando era senadora, Harris se puso del lado de Warren y otros progresistas al votar en contra de un proyecto de ley que revertía las normas introducidas tras la crisis financiera. Posteriormente, la Reserva Federal culpó a ese cambio de contribuir a la quiebra del Silicon Valley Bank el año pasado.

“La codicia y el abuso de Wall Street arruinaron nuestra economía en 2008. Lucharé contra cualquier legislación que desregule a los grandes bancos”, publicó Harris en X, a medida que las negociaciones se intensificaban.

Como vicepresidente, Harris encabezó el año pasado una iniciativa de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) para eliminar la deuda médica de los informes de crédito de los consumidores, y en julio respaldó una propuesta de la CFPB que exige que los administradores de hipotecas ayuden a los prestatarios con dificultades.

Los grandes bancos han criticado enérgicamente a la CFPB bajo el mando de Rohit Chopra, director nominado por Biden, y han demandado a la agencia para revertir varias de sus normas.

“Dado que el Director de la CFPB trabaja a voluntad del presidente, un demócrata en la Casa Blanca le dará al Director Chopra amplia libertad en cuanto a tarjetas de crédito, compañías de pago, BigTech y todo lo demás bajo el paraguas de la Oficina”, escribió Boltansky de BTIG.

Con información de Reuters.

