Presidenta regional de Madrid dimite por escándalo de robo

La presidenta de la región de Madrid, Cristina Cifuentes, renunció este miércoles tras un mes turbulento para la integrante del conservador Partido Popular (PP), que incluyó denuncias de que había falsificado un título de maestría y la difusión de un video en la que se le muestra detenida tras robar en un supermercado en 2011.

Cifuentes ha confesado que ya tenía tomada la decisión de dimitir y que pensaba hacerla pública el próximo 2 de mayo, pero la divulgación de este miércoles de un video registrado en 2011 y donde aparece ella aparentemente hurtando cremas faciales en un supermercado ha acelerado su dimisión.

“Tomé la decisión de dar un paso atrás para evitar un gobierno de izquierda radical en Madrid”, aclaró la ahora expresidenta de la región, en relación con la moción de censura que planteó el partido socialista el pasado 6 de abril y que Cifuentes consideró que tenía posibilidades “reales” de prosperar con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.

📢 He renunciado a la Presidencia de la @ComunidadMadrid porque la izquierda radical no puede gobernar Madrid en contra de la voluntad que los ciudadanos expresaron en

las urnas. No podemos permitir que destruyan el gran proyecto que iniciamos hace tres años. pic.twitter.com/9Vkymm3qDx

— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) April 25, 2018