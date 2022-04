Presidente de Cámara de Diputados justifica campaña de Morena contra la oposición

El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, justificó la campaña que lanzó Morena contra los legisladores del PAN, PRI,PRD, MC que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues señaló que es “libertad de expresión”.

“Yo no he visto ninguna campaña. He visto información difundida sobre la votación en una sesión pública de la Cámara. (…) como presiente de la cámara defiendo el derecho de expresión de todos los diputados y si este derecho implica difundir una votación pública, documentada, que está a la vista de todos, yo la verdad no veo donde hay una campaña”, dijo al ser cuestionado sobre la campaña que anunció Morena.

Lee: Morena comienza a exhibir a diputados que votaron contra reforma eléctrica

Además, dijo que el presidente de Morena, Mario Delgado -quien señaló que difundirá esta campaña con fotografías, nombres, partido y con una leyenda que dice “diputado traidor”- está en su derecho de libertad de expresión de difundir información pública de una votación en la Cámara de Diputados.

El morenista señaló que como presidente de la Cámara de Diputados atenderá cualquier incidente que suicida con los legisladores como el ocurrido en la mañana con la diputada María Josefina Gamboa, quien fue asaltada y acusó que esto se debe a la campaña de odio de Morena.

“Nosotros defendemos la reforma eléctrica y quienes votaron en contra , votaron en contra del país ¿eso cómo se llama? Y decirlo, el presidente atenderá cualquier incidente que se le comunique como lo del día de hoy”, dijo el diputado.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado