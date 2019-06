Préstamo de 8,000 mdd a Pemex demuestra que ‘está muy bien’, presume AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este viernes que un préstamo sindicado que firmaron en la víspera más de una veintena de bancos con Pemex por 8,000 millones de dólares para renovar líneas de crédito y refinanciar pasivos, demuestra que la estatal petrolera “está muy bien”.

“Todos cuestionan y apuestan que va a ir mal la economía (…) pero cuando se dan estos actos ayuda mucho porque se demuestra que hay confianza”, dijo López Obrador en su habitual rueda de prensa matutina.

“Los bancos no actúan sin información, no toman una decisión así porque les caiga bien el Gobierno; ellos saben que está muy bien Pemex”, agregó el mandatario conocido por su acrónimo AMLO.

La petrolera, bajo la lupa de las agencias calificadoras por su deuda financiera de 106,500 millones de dólares y su persistente flujo de caja en negativo, anunció en febrero la operación financiera.

El mandatario reveló que la operación se amplió de tres a cinco años, se redujo la tasa inicialmente pactada, se incrementó de tres a más de una veintena de bancos participantes y que “todos hablaron de la confianza que tienen en México”.

“Les agradecí la confianza en México, en Pemex, en el Gobierno. Vamos a corresponder, se van a cumplir todos los compromisos”, dijo AMLO.

Pemex ha dicho que no aumentará el endeudamiento neto entre 2019 y 2022 y que irá incrementando la producción de hidrocarburos desde este año y hacia adelante, mediante el desarrollo de varios campos.

El mandatario recibió ayer en Palacio Nacional a directivos de 23 bancos para la firma del acuerdo de refinanciamiento para Pemex.

Participaron 23 bancos nacionales y extranjeros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mundo. Es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen confianza. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2019

Además, según se observa en un video que subió a Twitter, el Ejecutivo federal agradeció por el apoyo y la confianza que depositan en México y su gobierno; “nosotros vamos a saber corresponderles, vamos a estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

Asimismo, recordó que Pemex es una empresa fundamental para el desarrollo del país que quedó maltrecha porque no se administró adecuadamente ni con honestidad.

“Creo que debemos seguir el ejemplo de países donde no hay corrupción y será de la relación virtuosa de que por no haber corrupción no hay pobreza, no hay inseguridad y no hay violencia”, indicó el presidente.

Ejemplo de ello, dijo, son los países nórdicos Suecia, Dinamarca, Noruega, que ocupan los primeros sitios en honestidad.

“Esta variable que no se tomaba en cuenta (la corrupción) es lo que nos está permitiendo rescatar a Pemex, rescatar al sector energético y rescatar a nuestro país”, agregó.

En la reunión, Nuno Matos, CEO de HSBC en México, expresó que la operación demuestra “nuestra confianza de la situación actual de Pemex y del gobierno”.

“Esta transacción abona para que otros sectores económicos se sumen a este ambiente de confianza tan importante para la inversión y crecimiento de México. Es una muestra más de que en HSBC creemos en las relaciones y estamos decididos a continuar con el apoyo a Pemex y al gobierno federal”, remarcó.

Con información de Reuters y Notimex