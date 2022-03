Prevén 30 rutas nacionales en AIFA para segundo semestre y que México recupere categoría aérea

Zumpango, Edomex.- El director general de AIFA S.A. de C.V., Isidoro Pastor Román, anticipó que hacia el segundo semestre del año, prevé que las aerolíneas operen 30 rutas a diversos estados del país.

Actualmente, solo tres aerolíneas naciones operarán 6 vuelos redondos a Tijuana, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Villahermosa.

Las líneas aéreas son Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús.

El funcionario federal comentó que actualmente se está haciendo una campaña intensiva de promoción comercial a fin de atraer a más compañías aéreas y oferten vuelos.

De igual forma, anticipó que con el flujo actual de operaciones, se prevé que a finales de año el AIFA sea capaz de movilizar a alrededor de 2.4 millones de pasajeros.

También, dijo que hacia 2023, esta cifra podría aumentar a 5 millones de viajeros toda vez que las aerolíneas ya no pueden operan más vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que está saturado.

Respecto a los vuelos hacia Estados Unidos desde este nuevo complejo aeroportuarios, Pastor Román informó que se está en pláticas con Delta Airlines y Copa Airlines para que operen a partir del segundo semestre de este año.

Actualmente, el sector aéreo mexicano fue degradado a categoría 2 por las autoridades estadounidenses por lo que las aerolíneas mexicanas no pueden crear nuevas rutas hacia ese país.

Dicha restricción a generado que alrededor de 4% de la participación del mercado de las aerolíneas mexicanas se diluyera.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que pronto se recupere la categoría y que crezca el sector aéreo después de la pandemia.

“Se va a recuperar, estoy optimista porque se están haciendo todos los trámites y se va a resolver. Si no fuera así, no lo veo que suceda, no creo que suceda es remoto hay que tomar en cuenta que eso afecta a las líneas que quieran viajar al extranjero, no para las líneas que viajan al interior del país”, dijo López Obrador.

