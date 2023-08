PRI da su apoyo a Xóchitl Gálvez para ser candidata ‘de unidad’ del Frente Amplio

El PRI dio la espalda a Beatriz Paredes y anunció su respaldo a la panista Xóchitl Gálvez para ser la candidata presidencial “de unidad” de la alianza con el PAN y PRD en el Frente Amplio por México.

Desde la sede nacional del PRI, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, ”Alito”, anunció que el instituto que encabeza decidió respaldar la candidatura única de la senadora panista por ser más competitiva en las preferencias electorales.

“La información indica una ventaja consolidada por parte de nuestra compañera Xóchitl Gálvez. (…) Por esas razones, los 32 Comités Directivos estatales, 2,450 comités municipales, nuestras organizaciones y sectores nacionales hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México”, declaró.

Después de una reunión por más dos horas con Beatriz Paredes y dirigentes del PAN y el PRI, el presidente priista salió a dar la conferencia en la que no aclaró si este fin de semana se realizará o no la consulta ciudadana que se tiene contemplada para definir a la candidata presidencial del Frente Amplio. La propia Paredes tampoco estuvo presente en la rueda de prensa y no ha dicho si declina a favor de Xóchitl Gálvez.

Moreno reconoció a la senadora priista y dijo que si bien es “una gran compañera y es nuestra amiga”, sostuvo cuando hay “ventajas consolidadas”, deben ser congruentes e ir en una sola dirección para mantener a la oposición cohesionada y con la alternativa más competitiva; además, agregó que Beatriz Paredes seguirá acompañando las tareas del Frente Amplio por México.

“Nos honra que nuestra compañera haya llegado hasta esta última instancia. Para nosotros Beatriz es un referente de todas las cualidades que idealmente debería tener una persona para practicar la política”, declaró.

Alejandro Moreno también agregó que no buscará la presidencia de la Cámara de Diputados para el último año de la actual Legislatura y que afirmó que es “tiempo de las mujeres”; con esto, se posiciona la priista Carolina Viggiano para el cargo.

Apenas hace unas horas se dieron a conocer los resultados de las encuestas del comité organizador del proceso interno del Frente Amplio por México, en las que la panista Xóchitl Gálvez se colocó como la preferida para la candidatura presidencial.

Las encuestas serían reveladas hasta el próximo domingo, junto con el resultado de la consulta prevista para ese día, pero los partidos pidieron al comité organizador adelantar la difusión de los resultados. Con esto, queda en el aire la consulta pendiente.

Según los datos dados a conocer, Xóchitl Gálvez tuvo 57.58% de las preferencias electorales en la ponderación de las dos encuestas realizadas —una telefónica y una en vivienda—, mientras que la priista Beatriz Paredes alcanzó el 42.42%.

En el estudio telefónico, realizado por la empresa Wise, Xóchitl Gálvez obtuvo 59.4% y Paredes, 40.6%. En tanto, en la encuesta en vivienda, levantada por el diario Reforma, la panista registró 56.8% de las preferencias y la priista, 43.2%.

Según el Frente Amplio, su candidatura presidencial se resolvería con la encuesta y la consulta, con un peso de 50% cada procedimiento.

