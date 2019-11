Primer cómic de Marvel rompe récord en subasta

Notimex.- Una copia en perfecto estado de la historieta Marvel comics #1, que salió al mercado el 31 de agosto de 1939, rompió récord de venta durante una subasta.

Con esta publicación se dio inicio a una de las marcas más importantes en la industria del entretenimiento, toda vez que sus personajes han inspirado series de televisión, dibujos animados y, por supuesto, un universo cinematográfico.

La casa de subastas que se dedica a gestionar memorabilia de todo tipo, Heritage Auctions, concretó el pasado jueves la venta de una copia de este singular e histórico cómic, por la cifra récord de 1.26 millones de dólares estadounidenses, a un coleccionista desconocido.

La historieta, que se encontraba en perfectas condiciones a pesar de tener más de 80 años, provenía de una colección particular, recopilada por un cartero de Oniontown, Pennsylvania, cuya identidad no ha sido revelada.

La copia de la primera edición de Marvel comics alcanzó tal cantidad debido a que contaba con una calificación de 9.4 por parte de Certified Guaranty Company (CGC), lo que la convirtió en el ejemplar mejor valorado de esta tira cómica, pues solamente existen dos que han logrado superar los nueve puntos.

La particular publicación marcó el inicio de personajes como “The Human Torch” y “The Angel”, así como “The Sub-Mariner”, “The Masked Raider” y “Adventures of Ka-Zar the Great”, creaciones de Bill Everett, Al Anders, Tohm Dixon, Carl Burgos, Ray Gill, Paul Gustavson y Ben Thompson.

Respecto al cartero, antiguo dueño de la historieta, se sabe que durante la década de 1940 se dedicó a comprar primeras ediciones de libros e historietas, que hoy en día ha puesto a la venta por medio del concesionario de Chicago, Gary Colabuono.