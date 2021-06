El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que antes de tomar una decisión sobre si buscará la dirigencia de su partido, primero debe hacerse un “análisis profundo” sobre los resultados que tuvo el tricolor en las pasadas elecciones.

“Simplemente digo que primero está el análisis profundo y revisar las circunstancias en las que está nuestro partido, a partir de ahí entonces tomar decisiones, pero no es la ambición personal lo que debe moverse en este momento”, dijo.

El político pidió que se haga una análisis sobre los resultados que obtuvo el PRI en las elecciones del 6 de junio donde perdió siete gubernaturas, y a partir de ahí determinar las circunstancia y lo que debe seguir para el partido en los próximos años.

“La propia dirigencia tendrá que asumir su responsabilidad de acuerdo a lo que hoy son los números en las gubernaturas y en muchos espacios públicos que fueron en competencia”, mencionó.

Enfatizó que el análisis no debe de quedar solamente en las manos de la dirigencia o de los que hoy lograron un espacio público, sino que “debe ser de la base, debe ser de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados, los que no tuvieron el apoyo, de los muchos que trabajaron y que hoy ni siquiera son reconocidos”.

