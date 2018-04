Primero los detienen, luego los violan

Una mujer fue detenida en un centro de detección de inmigrantes en el estado de Washington dijo que fue violada por un trabajador médico y un contratista de instalaciones privadas mientras buscaba ayuda en la unidad médica del centro de esta ciudad.

En una investigación elaborada por The Intercept se da cuenta de estas historias. Como la de otra mujer, que detalló que oficiales la esposaron y rociaron de gas después de una discusión con un compañero detenido, igualmente en un centro de inmigrantes pero esta vez, en Florida. Luego, mientras yacía en el suelo, un oficial se sentó sobre ella “como una persona sentada sobre un caballo”, con su “pene erecto en el trasero”. Los agentes la filmaron mientras se duchaba, según documentos obtenidos por The Intercept.

En otra parte de Florida, un hombre dijo que un agente de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos lo amenazó con deportarlo después de negarse a tener sexo oral, y que el oficial le dijo que sería deportado a Haití, aunque el hombre era de Bahamas.

En Texas, un agente de la Patrulla Fronteriza que trasladaba detenidos entre los centros inmigrantes se detuvo y dejó salir a una mujer después de que ella practicara sexo oral con él, según otra denuncia.

Muchas otras mujeres y hombres recluidos en centros de detención de inmigrantes en todo el país informaron que a través de búsquedas de rutina que se convirtieron en palizas y manoseos. Muchos dijeron que fueron interpelados, sujetos a miradas sugestivas e insinuaciones sexuales, y amenazados con represalias si hablaban. Muchos dijeron que los agentes se encogieron de hombros cuando denunciaron abusos por parte de otros detenidos, detalla The Intercept.

Estas acusaciones son solo una muestra de cientos de denuncias de abuso sexual y físico en detención inmigratoria obtenidas por The Intercept en respuesta a una solicitud de registros públicos con la Oficina del inspector general del departamento de Seguridad Nacional, que tiene la tarea de revisar independientemente las diversas agencias del departamento, incluido ICE y a la Patrulla Fronteriza.

Los informes obtenidos por The Intercept incluyen 1.224 quejas presentadas entre 2010 y septiembre de 2017, principalmente sobre incidentes que tuvieron lugar en custodia de ICE. Pero en respuestas anteriores, los funcionarios de la oficina del inspector general del DHS indicaron que recibió unas 33,000 quejas entre 2010 y 2016 alegando una amplia gama de abusos en la detención de inmigrantes. La OIG proporcionó registros que documentaban las investigaciones por solo el 2% de las quejas que compartía con The Intercept.

Pero el gran número de quejas -a pesar de los serios obstáculos en el camino de quienes las presentan, así como los patrones que revelan sobre el maltrato en las instalaciones en todo el país- sugieren que la agresión sexual y el acoso en la detención de inmigrantes no solo son generalizados sino sistémicos y una agencia que regularmente no se hace responsable.

Si bien los informes obtenidos por The Intercept son solo una fracción de los presentados, arrojan luz sobre un sistema que opera en gran parte en secreto, y ayudan a insinuar la magnitud del abuso y la incompetencia y complicidad de la agencia encargada de la seguridad de las 40,000 mujeres, hombres y niños que detiene cada día en más de 200 cárceles, prisiones y centros de detención en todo el país.

Muchas víctimas más, presumiblemente, nunca presentaron una denuncia en primer lugar.

“Muchos de ellos tienen mucho miedo”, dijo Rosanna Santos, quien fue acosada sexualmente en la cárcel del condado de York en Pensilvania y es una de las pocas personas detenidas que han compartido sus historias públicamente. “Solo quieren obtener un vínculo y olvidarse de lo que sucedió allí”.

Santos misma había dudado en informar su propia experiencia. En marzo de 2013, un guardia masculino que escoltaba a Santos y a otra mujer a una audiencia judicial les dijo: “Soy su única protección en este momento” y los amenazó con “jodida mierda” si no hacían lo que él decía, antes colocando a cada mujer sola en una sala de espera sin cámaras, le dijo Santos a The Intercept.

Santos le contó a su abogado sobre el incidente, y el abogado presentó una denuncia formal, lo que provocó una investigación. Funcionarios “de Washington” vinieron al centro a entrevistar a Santos. “Pero al final del día, nunca hicieron nada”, dijo. El guardia mantuvo su trabajo y turno, así que ella siguió viéndolo. Pronto, comenzó a escuchar quejas sobre él por parte de otros detenidos: “pero nunca quisieron denunciarlo”.

“Tenían miedo”, agregó Santos. “Decidí hablar por las chicas que quedan atrás”.

Obtener una estimación precisa de cuántas mujeres y hombres han sido abusados ​​en la detención de inmigrantes es virtualmente imposible. Las regulaciones de DHS vigentes desde 2014 requieren que ICE divulgue al público “todos los datos agregados de abuso sexual y agresión” “al menos una vez al año”, pero la agencia nunca lo ha hecho. Internamente, ICE no comenzó a registrar adecuadamente los datos de abuso sexual y agresión hasta ese año, más de una década después de que se estableció la agencia. Un portavoz de la agencia le dijo a The Intercept que, “ICE ha completado todos los informes internos requeridos, pero no ha publicado informes anuales públicos”. El vocero dijo que los borradores de los informes públicos estaban bajo “revisión interna”.

En respuesta a las preguntas de este artículo, ICE le dijo a The Intercept que había recibido 1,448 denuncias de abuso sexual entre los años fiscales 2012 y marzo de 2018, con 103 registrados en lo que va de este año fiscal (que comenzó en octubre de 2017).

ICE afirmó que investiga todas las quejas. Entre 2012 y 2017, ICE descubrió que solo 160, o 12%, de las denuncias estaban “corroboradas”, mientras que 793, o el 59%, “carecían de fundamento” y 345, o el 26%, eran “infundadas”. El 3% de las investigaciones permaneció abierto, dijo ICE. El vocero de ICE escribió en una declaración que “sería inapropiado especular sobre las razones por las cuales las reclamaciones son infundadas o infundadas”. Las estadísticas internas de ICE, que se compartieron con The Intercept poco antes de su publicación, están disponibles aquí.

“El abuso sexual es un delito no denunciado en todas partes, pero especialmente durante la detención, y excepcionalmente en la detención de inmigrantes”, dijo Jesse Lerner-Kinglake de Just Detention International, un grupo que trabaja para poner fin a la violencia sexual en todos los centros de detención. “Además de los sentimientos de vergüenza y la culpa de las víctimas que enfrentan todos los sobrevivientes, los detenidos que son abusados sexualmente por el personal se enfrentan a la horrible perspectiva de tener que denunciar el asalto a los colegas y amigos de sus violadores”.

“Incluso aquellos que son violados por otro detenido enfrentan un alto riesgo de represalias si hacen un informe”, agregó. “Los inmigrantes detenidos también deben lidiar con las barreras del idioma y el temor a la deportación de represalia”.