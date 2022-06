Primero padre, luego empresario

Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa tiene una trayectoria empresarial de más de 50 años. En entrevista con Forbes México, el empresario recordó que inició su carrera en los negocios a los 20 años y fue la industria automotriz donde encontró la plataforma para escalar al sector inmobiliario.

“Fui distribuidor Ford muchos años, en la época de Echeverría y Díaz Ordaz había cinco marcas de coches, nada más. En esos años no vendías autos, ¡te los compraban! Había una demanda tremenda, era otro mercado, muy estable. Sin duda era un negocio seguro; logramos posicionar a Ford Fuentes Interlomas como la distribuidora Ford más grande del continente americano. Estuve en el negocio hasta el año 2000”, afirma.

Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa cuenta con estudios en Alta Dirección de Empresas, mismos que realizó en la Escuela de Negocios del IPADE. En la actualidad, es CEO de Fuentes APSA, empresa encargada de la comercialización del fraccionamiento Fuentes de las Lomas, desarrollo residencial familiar ubicado en la zona poniente de la Ciudad de México.

El desarrollo suma 210 pisos de departamentos –como los pisos que tenían las Torres Gemelas de Nueva York– distribuidos en dos torres y 65 villas italianas; una casa club, 80 mil metros cuadrados de áreas verdes –pues la idea fue traer el concepto del central Park a la CDMX– que incluyen dos lagos unidos entre sí que ocupan 10 mil metros cuadrados.

Si de algo está orgulloso Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa es de no tener más socios que sus propias hijas y de no tener deudas: “En los bienes raíces es normal que se pidan créditos para hacer las construcciones, pero yo lo hice con recursos propios, no tengo créditos, no debo. Cuando tengo desaciertos o bajas yo mismo me las cobro, cuando tengo aciertos, yo mismo me aplaudo. Eso me ha beneficiado”, señala.

Asimismo, el empresario mexicano afirma que su filosofía en los negocios es seguir un solo camino: “Por fortuna, nunca me he caído como ha sucedido con otros empresarios, he ganado menos, claro, pero estoy muy satisfecho con la forma en que llevo mis negocios. No me gusta cambiar las cosas, me gusta llevar una sola ruta y respetarla. Si algo te funciona, no le cambies, sigue trabajando sobre lo mismo y eso te facilita mucho crecer”.

Padre orgulloso de tres hijas

Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa es padre de tres hijas, Alicia, Claudia y Paulina. Cada una se ha involucrado en el negocio familiar a partir de sus capacidades y habilidades personales.

La mayor, Alicia, combinó sus estudios en diseño gráfico para desarrollar una carrera en diseño y administración inmobiliaria; además, en el fraccionamiento colabora en el área financiera; Claudia estudió historia del arte y esa sensibilidad fue clave en la planeación y diseño de las áreas verdes, deportivas y familiares del fraccionamiento Fuentes de las Lomas; mientras que la hija menor, Paulina, se ocupa de incorporar avances tecnológicos de vanguardia a la empresa familiar.

“Todo empresario, todo padre de familia trabaja para sus seres amados. Es natural. A mis hijas las hemos impulsado para que renten, vendan y creen sus propios negocios, sus patrimonios propios. Ellas se van a quedar con todo y es importante compartirlo con ellas desde mucho antes que tomen la estafeta. En una empresa familiar debes estar completamente convenido de hacer las cosas de cierta forma –comercializar productos de excelencia con una ética de trabajo muy fuerte– y ellas también deben de estar convenidas de que así es mejor”, asevera Fuentes Hinojosa.

“Los cuatro siempre estamos en comunicación, aportando ideas, transmitiendo necesidades y tenemos áreas específicas según las habilidades de cada cual. El respeto es muy importante para llevar una relación de empresa familiar cordial”, señala Alicia.

Para Paulina la clave es tener claro que familia te conoce mejor que nadie y usar eso a favor de todos, sin dejar de lado la confianza y la lealtad.

Finalmente, para Claudia el legado es lo más importante: “Una cosa es un legado y otra es una herencia; mi papá nos ha dado una herencia en vida, pero además el legado de poder hacer lugares familiares bellos recreativos. Eso lo llevamos en la sangre. Valoramos esa parte de creatividad, de construir y tenemos claro que nuestro objetivo es llevar el fraccionamiento a un punto de mayor rentabilidad, mayor plusvalía”.

Con medio siglo de carrera, Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa ha creado un complejo inmobiliario impresionante, igual que su labor como padre. Esa ha sido su prioridad: empoderar a tres mujeres quienes afirman que la tenacidad, el optimismo y la creatividad son las mayores cualidades de su padre.