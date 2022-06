Príncipe Guillermo fue visto vendiendo una revista que ayuda a indigentes en calles de Londres

El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, fue visto esta semana en las calles de Londres vendiendo ejemplares de la revista “Big Issue”, un título que normalmente comercializan las personas sin hogar.

Ataviado con la gorra y el chaleco rojos de la empresa, el príncipe Guillermo fue visto horas atrás cerca de Westminster ofreciendo la revista, que da a las personas sin hogar la oportunidad de obtener ingresos mediante su venta al público.

En un post de LinkedIn con una fotografía de Guillermo, Matthew Gardner, un superintendente jefe retirado, dijo que su cuñado había visto al Príncipe Guillermo, de 39 años, y disfrutó de un “momento privado con nuestro futuro Rey, que era humilde y trabajaba tranquilamente en segundo plano, ayudando a los más necesitados”.

“El gran final a esta ocasión única fue cuando el Príncipe Guillermo le preguntó a mi cuñado si quería comprar el ‘Big Issue’, a lo que él respondió “no tengo cambio”. En ese momento, Guillermo sacó una máquina de tarjetas para móviles. Eso no se puede enseñar”. NEW: The Duke of Cambridge was spotted selling @BigIssue in Westminster in support of homeless charities and others in need #PrinceWilliam #DukeofCambridge #BigIssue 👑🗞️ https://t.co/Q6KznPkdFd— Rebecca Russell (@RMRussell29) June 9, 2022

Los lectores de tarjetas móviles son cada vez más utilizados por los ciudadanos sin hogar, ya que el número de personas que llevan dinero en efectivo en Gran Bretaña se ha reducido en los últimos años.

La oficina de Guillermo declinó hacer comentarios sobre el informe.

El príncipe Guillermo, su esposa Kate y el resto de la familia real británica celebraron recientemente el Jubileo de Platino, que marca los 70 años de reinado de la reina Isabel, con cuatro días de festejos.

Cuando eran niños, su madre, la difunta princesa Diana, llevó a Guillermo y a su hermano Harry a visitar refugios para personas sin hogar como parte de su labor benéfica.

Con información de Reuters.

