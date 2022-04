Profeco alerta sobre posibles fraudes en venta de boletos para el Mundial de Qatar

Ya se conocen quiénes serán los rivales de México en la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, a celebrarse en Qatar, la euforia por conseguir boleto para los partidos estará por lo alto, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor advirtió a la población sobre proveedores que no cuentan con autorización para comercializar entradas.

La agencia de protección al consumidor del gobierno de México apuntó este viernes en un comunicado que “ninguna agencia de viaje o entidad comercial alguna podrá incluir dentro de sus paquetes de viajes” boletos para entrar a los partidos de futbol del Mundial de Qatar 2022, a realizarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

“Ante la clasificación al torneo por parte de la Selección Nacional de México de futbol hemos observado un aumento en la oferta de paquetes de viajes que incluyen boletos para los partidos”, alertó el organismo, que precisó que las entradas solo podrán adquirirse “directamente en FIFA.com, únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos categoría regular” del Mundial de Qatar.

Otra opción es con MATCH Hospitality o sus agentes autorizados a nivel global. “Únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos en categoría Hospitality con la empresa MATCH Hospitality quien tiene los derechos exclusivos y a nivel global del Programa de Hospitality de la FIFA. En México, solo pueden comercializar paquetes (para el Mundial de Qatar) los agentes MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex.

La Profeco informó que MATCH Hospitality le ha reportado “que diversos proveedores se encuentran promocionando en México supuestos paquetes que incluyen vuelos, hospedaje y boletos para los partidos (del Mundial de Qatar) para los cuales no tienen autorización de hacerlo”

Algunas de las empresas detectadas son: Nevada Tours; Kalinka Tours; Global Entertainment Mexico (GE México); Alpez Travel; Tours Irapuato; Just Travelling Travel Services • Eight Tours; All in One Travel; Destinos Maya; Viajes al Mundial; Pachbe Mexico; Mangat Atelier; Mexicotur; Deportours; Atayan Viajes; PlugMe Travel Score Hospitality

“En ese sentido, la Profeco recomienda a los consumidores adquirir los boletos únicamente por los medios autorizados para evitar posibles fraudes y riesgos durante su viaje a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022”, apuntó el organismo.

