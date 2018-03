Profeco sanciona a 72 establecimientos durante Día del Amor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), suspendió hasta el momento 72 establecimientos durante el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia “Día del Amor y la Amistad 2018”, que se lleva a cabo desde el pasado 10 de febrero y hasta el próximo domingo 18 de febrero.

La dependencia que encabeza Rogelio Cerda Pérez, detalló que entre los comercios que recibieron esta sanción se encuentran, Mariscos Kilauea, Glee Peluches, Subway, Patio Food Garden, Florería Orquidea, Estacionamiento Plaza Financiera, El Jardín Verde S.A. de C.V., Salón de Eventos Voga, Shanny Shabby y Motel Atenas.

Lee también Inviertes en regalos de San Valentín, protégete

Los motivos de suspensión han sido principalmente, no exhibir y respetar precios, no entregar comprobantes de venta y no exhibir montos totales a pagar.

PUBLICIDAD

Como parte de este operativo, la Profeco ha realizado 534 visitas de verificación, ha infraccionado 92 establecimientos y ha encontrado 9 negativas de verificación de los proveedores.

Asimismo, ha verificado 12 instrumentos y 13 mil 717 productos, de los cuales 774 fueron inmovilizados.

Las ciudades que han recibido mayor número de suspensiones son la Ciudad de México, con 11, Jalisco, con 9, Nayarit con 7, Chihuahua con 6 y Chiapas con 5.

Como coincidió el Día del Amor y la Amistad con la celebración católica del Miércoles de Ceniza, la Profeco arrancó también su operativo de Cuaresma, para vigilar que no haya aumentos injustificados en los precios de pescados y mariscos, que son productos de alto consumo durante la vigilia, iniciando así esta campaña permanente que tendrá una vigencia hasta el periodo de Pascua 2018.