Profesionales preparados para el mundo de los negocios

Por Salvador Hernández*

Desde hace un par de años hemos sido testigos de cómo la tecnología inició un proceso de transformación a nivel global, mismo que tuvo impacto en los modelos de atracción de talento. Esto, no sólo llevó a las organizaciones a reinventarse –para captar y retener nueva fuerza laboral – sino también a los mismos profesionales a estar a la vanguardia para cumplir con las expectativas y necesidades del mercado y destacar de los demás egresados.

Mucho se ha discutido, sobre los elementos clave que debe tener un profesional para lograr captar la atención de cualquier empresa, pero, ¿cuáles son realmente las principales herramientas para lograrlo? antes de enlistarlas, es necesario mencionar que estos elementos no son precisamente nuevos, sino que, la manera en la que se manifiestan es lo novedoso. Va más allá del conocimiento técnico que se tiene, para enfocarse en la habilidad de aplicarlos en diferentes campos.

Para Deloitte Consulting México, son cinco las herramientas o conocimientos fundamentales que debe poseer todo profesional:

Uso de herramientas tecnológicas. Estar a la vanguardia sobre las nuevas herramientas tecnológicas y su función es en definitiva un valor agregado no sólo para el profesional, sino para la organización. Conocimientos básicos en: big data, cloud computing, entre otros, harán la diferencia. Manejo de idiomas. A pesar de ser un tema bien conocido, los directivos siguen estando de acuerdo, en que, para ser parte del mercado laboral de alto talento, manejar mínimo 3 idiomas es requerido; lenguaje materno, inglés y alguno otro de utilidad para el mundo de los negocios. Visión actualizada del negocio. Conocer las tendencias locales e internacionales en los mercados permite a los profesionales contribuir a acortar la brecha generacional dentro de una organización. Es decir, la compañía al integrar nuevo talento se mantiene “joven” y actual, puesto que los profesionales proveen de una visión fresca de lo que el mercado quiere y demanda. Adaptabilidad. El mundo se encuentra en constante cambio y lo que era novedad ayer, puede que no lo sea hoy. Por ello, los nuevos profesionales deben ser capaces de adaptarse a las nuevas exigencias del entorno de manera constante y hacer frente a los retos que esto implica. Ética profesional y políticas de cumplimiento. Será fundamental que los profesionales cuenten con un alto sentido de ética profesional, además de conocer sobre las políticas de cumplimiento vigentes en las organizaciones relacionadas a la seguridad de la información, anticorrupción, equidad de género, inclusión y diversidad, mismas que están siendo fundamentales para el desarrollo de los negocios hoy en día.

La formación de profesionales completos no es una tarea sencilla y para contribuir en su desarrollo las compañías ya han comenzado a generar alianzas con la academia para ayudar a proporcionar los puntos necesarios, así como experiencias en un contexto real de negocios, mismas que, por lo general, no se obtienen en un aula de enseñanza.

Tal es el caso del MBA Case Competition México- creado por la firma hace 10 años – espacio en el que estudiantes de maestría de diversas instituciones académicas compiten en un entorno real de negocios para dar conocer soluciones a problemáticas actuales, las cuales son evaluadas por los altos directivos de la compañía con una retroalimentación objetiva y verdadera.

A través de este tipo de actividades el nuevo talento puede conocer no sólo como se trabaja en el mundo de los negocios en situaciones únicas y bajo presión, sino también descubrir ciertas aptitudes y áreas de oportunidad que en definitiva aportaran para el desarrollo de su carrera profesional. Sin olvidar, que dan pie a un networking variado y multidisciplinario que podría abrir puertas en muchas áreas.

El objetivo es acercar a la academia con el mundo de los negocios para crear convergencias que impulsen el nuevo talento a ser agentes de cambio holísticos y preparados para hacer frente a cualquier reto que se presente en su carrera profesional, logrando así, destacar por ser the best and the brightest.

*Socio de Estrategia y Operaciones en Consultoría, Deloitte México.

