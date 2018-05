Programa piloto para utilizar drones en EU excluye a Amazon y DJI

Los 10 proyectos piloto de drones ganadores del Departamento de Transporte de Estados Unidos, para estimular el uso de vehículos aéreos no tripulados en una amplia variedad de campos, no incluyen a Amazon.com Inc y DJI de China, pero sí a Alphabet Inc, Qualcomm Inc y Microsoft Corp.

Virginia Tech, uno de los ganadores, dijo que Project Wing de Alphabet, AT&T Inc, Intel Corp, Airbus SE y Dominion Energy Inc están entre los socios de su programa piloto que explorará la entrega de paquetes, la gestión de emergencias y la inspección de infraestructura, señaló la agencia Reuters.

Un portavoz del Departamento de Transporte de Carolina del Norte, otro ganador, dijo que Apple Inc es uno de sus socios, y la firma tecnológica dijo que planea usar el programa de pruebas para mejorar sus mapas mediante la captura de imágenes aéreas.

El programa piloto tiene como objetivo obtener datos para ayudar a la Administración Federal de Aviación (FAA) a establecer normas y regulaciones para integrar de manera segura los drones. La FAA aún debe aclarar dudas antes de que comiencen los proyectos piloto, como si las entregas de drones deben seguir las calles de la ciudad o cruzar por los patios traseros.

Los 10 proyectos piloto de pruebas de drones seleccionados entre 149 solicitudes se encuentran en California, Tennessee, Dakota del Norte, Nevada, Kansas y otros estados.

La secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, dijo que el uso de drones está aumentando y que el Gobierno debe “crear un camino” para garantizar la integración segura de los drones.

La funcionaria agregó que “no hay perdedores” y que cree que decenas de los postulantes no elegidos podrían ser aprobados por la FAA en los próximos meses.