Así quieren medir en tiempo real atención de los estudiantes

Las compañías Progrentis y BrainCo, presentaron el primer estudio neurocientífico en Iberoamérica que medirá en tiempo real la capacidad de atención de los estudiantes a partir de tecnología.

Este estudio se realiza colocando en la cabeza una banda conocida como FocusEdu, la cual mide y emite un reporte de señales de ondas cerebrales electromagnéticas Alfa, Beta y Theta, que permite entender los diferentes estados mentales como el enfoque y la relajación.

La banda mide únicamente la atención cerebral proveniente de un participante sin transmitir señales hacia el cerebro de éste. Por lo tanto, no es un procedimiento invasivo. Todo el análisis de los datos es conducido de forma anónima. En este sentido, no se tiene acceso a información personal que identifique o comprometa a los participantes. No se diagnostica ninguna condición y no se lee pensamiento alguno.

“Estamos muy contentos de lanzar el día de hoy en conjunto con BrainCo, este importante desarrollo tecnológico que permitirá medir la capacidad de atención en estudiantes de países como: España, México, Guatemala, Costa Rica y Colombia” comentó Emilio Torres, director pedagógico de Progrentis.

El proyecto, que cuenta con la colaboración directa con 20 colegios destacados de México e investigadores egresados de Harvard, MIT, Stanford y la Universidad Complutense de Madrid, permitirá materializar la neurociencia en la educación al confirmar la conexión entre las metodologías pedagógicas y el cerebro de estudiantes. En él participarán más de 5,000 estudiantes, en 75 centros educativos, de 5 países.

“Con este estudio, buscamos llevar nuestro desarrollo a una nueva frontera, ya que a lo largo del mismo, Progrentis estará realizando un análisis de optimización de sus rutas de trabajo. Esto es un ejemplo de cómo los centros educativos podrán mejorar los métodos de enseñanza a partir de la neurociencia” concluyó Torres.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la tecnología es encontrar una forma en la que a través de sus plataformas, ayude a los diversos sectores, en este caso el de educación, a cambiar o modificar algunos patrones como la figura de los maestros y profesores.

“No podemos medir la capacidad de atención de un estudiante basado en la intuición de un profesor. Pretendemos con el uso de esta tecnología medirla en tiempo real y facilitar la investigación de cómo aprende un estudiante” comentó, Max Newlon, director de marketing de BrainCo quien también participó en la presentación de este estudio en México.