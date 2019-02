La promesa de productividad a cambio de felicidad

Con la implementación de la metodología “Departamento de la Felicidad”, una fusión de experiencia y desarrollo entre empresas mexicanas y españolas que tiene como base identificar el nivel de compromiso de los altos mandos para desplazarse hacia los mandos intermedios, hasta analizar toda la estructura de su organización por medio de 15 factores de felicidad y productividad, basándose en una plataforma tecnológica, Erick Pérez Rauda, director general de Rauda Consultores, afirma que el éxito de esta se enfoca en que las personas tengan un reencuentro con sus metas, sueños y aspiraciones, y en que logren enamorarse de su historia de vida y vean a la empresa como una herramienta para alcanzar sus objetivos personales, dándolo todo por ella con el placer de ser altamente productivo, es decir, recursos humanos 4.0 “RRHH 4.0”.

Anteriormente se creía que a la empresa solo se iba a trabajar, escuchando frases comunes como: ¡aquí no vienes a hacer amigos, aquí vienes a trabajar! sin embargo, los paradigmas se están rompiendo, ya que diversos estudios demuestran que un trabajo lleno de retos medibles y reconocidos provoca reacciones positivas en los empleados. En contraparte, si el colaborador no está feliz, ninguna actividad que realice tendrá resultados productivos, corriendo el riesgo de no aportar valor, incrementando costos, contaminación del ambiente laboral e indirectamente el sabotaje de proyectos.

“El éxito se enfoca en que las personas tengan un reencuentro con sus metas, sueños y aspiraciones”.

Pero, ¿cómo lograr que el empleado sea más productivo? la clave es: “si el superior inmediato es eficaz, obtendrá el compromiso de todo su equipo de trabajo” a través de fijar objetivos claros, generar comunicación efectiva, proveer herramientas innovadoras, brindar reconocimiento que fidelice el talento y en consecuencia, consolidar equipos felices y de alto rendimiento. A lo largo de más de 15 años Rauda Consultores, quien por sí misma ha sido su principal caso de éxito, ha implementado y perfeccionado su metodología orientada a la felicidad al incrementar su productividad, y esto se refleja en las más de 23 mil empresas atendidas a nivel nacional e internacional, así como en el desarrollo y atracción de talento.

PUBLICIDAD

Otro punto fundamental de Rauda Consultores orientado al RRHH 4.0, es el desarrollo de las habilidades blandas que responden a la adaptabilidad de la empresa hacia el uso e implementación de nuevas tecnologías y dispositivos para generar equipos de trabajo, así como la colaboración e interacción entre los clientes internos y externos con el firme objetivo de satisfacer sus requerimientos. Para la firma, que promete productividad a cambio de felicidad en las empresas, todo se resume en: Empleado feliz + cliente feliz = empresa productiva y rentable.

Te puede interesar: