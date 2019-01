Pronósticos sobre el mundo digital para el 2019

1) Intentos de regulación para las redes sociales. Durante el pasado 2018, los escándalos por el caso Cambridge Analytica y su relación con las elecciones en Estados Unidos y el Brexit, entre otros casos, hicieron que Mark Zuckerberg y su equipo se sentaran en las cortes y tuvieran que exponer el complejo sistema que Facebook utiliza para privilegiar contenidos en su alimentación de noticias en detrimento de otros. Ante los cuestionamientos, el staff se vio rebasado para explicar el origen de las noticias falseadas, las hordas de bots, la desaparición de noticias reales en ciertos segmentos de la población y un largo etcétera de tretas digitales orientadas a llevar la opinión pública a un lado o a otro.

La Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos intentan legislar sobre las redes sociales y los contenidos digitales, sin embargo, los acercamientos han sido infructuosos y es probable que el año siguiente continúen de la misma manera, ya que no sólo se trata de crear leyes sobre las noticias falseadas, sino proteger el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión.

2) Las redes perderán credibilidad. Los gobiernos de muchos países han encontrado en las redes sociales una manera muy fácil de colocar temas en la agenda pública de una manera “natural” a través de la manipulación de los contenidos. Sin embargo, han llegado al punto de agotar el recurso digital, puesto que, si bien las noticias pueden aparecer en los públicos seleccionados, la gran cantidad de noticias falseadas que reciben diariamente los usuarios, han hecho que se les mire con cierto recelo.

En México, cada que un tema de carácter político es controversial, de manera inmediata miles de bots y cuentas semiautomatizadas inician una batalla virtual por desprestigiar contenidos y confundir a usuarios, haciendo que un espacio de libre y sana discusión se convierta en campo minado para la opinión y la crítica.

3) Brecha digital más acentuada en las redes sociales. Es un hecho: Facebook es la red social favorita de la Generación X y Baby Boomers, les fascina usarla y cada cadena que publican y envían, es un recordatorio de qué tecnológicamente están aprendiendo cosas nuevas. Sin embargo, el sentido de la intimidad se ha perdido. Para las generaciones más jóvenes, resulta un poco complicado publicar cuando sus familias, sus jefes y sus profesores los leen y comentan.

Y aunque los millenials y centennials mexicanos no han abandonado del todo Facebook debido al FOMO, el miedo a no enterarse de lo que sucede a su alrededor (Fear of Moving Out, por sus siglas en inglés), han mudado toda su interacción a Instagram, lo que hará que en 2019 sea una de las plataformas más importantes para las marcas y evidenciando la brecha entre los usuarios de diferentes edades.

4) Publicidad en todos lados. Durante 2019, WhatsApp incluirá publicidad en las historias o estados que los usuarios pueden publicar durante un lapso de 24 horas. Ello implica que, si bien no se tratará de publicidad invasiva, los anuncios comerciales llegarán en forma de micronarrativa a la popular aplicación de mensajería.

Por su parte, Instagram ha ido enriqueciendo el formato de sus historias y de forma discreta aun, anuncios aparecen en la alimentación, por lo que es probable que dentro de poco surjan diferentes propuestas para que las marcas pueden monetizar sus contenidos de una manera mucho más natural.

5) Más inteligencia artificial en procesos cotidianos. La forma romántica en que la cultura pop nos mostró a los robots tiene poco que ver con lo que en realidad son. Cada día, sin darnos cuenta, interactuamos con robots y chatbots que nos ayudan a realizar labores simples y rutinarias, como reservar una mesa en un restaurante, pagar una factura o preguntar el estatus de nuestro vuelo. El año que empieza sin duda será el de la inteligencia artificial.

6) La guerra de los contenidos. Plataformas, productoras y canales van a tener una dura batalla por los contenidos en 2019, cada uno presentando películas y series originales de gran calidad y con actores de renombre. El problema para los usuarios será elegir qué servicios o contenidos serán los mejores, puesto que cada vez es mayor la oferta.

7) El reto de la conectividad. Es probable que el crecimiento de los usuarios de Internet se desacelere debido al poco interés que existe en conectar a zonas no urbanas, puesto que no representan una oportunidad de negocio en los términos que las empresas proveedoras están acostumbradas a trabajar. La mayor responsabilidad recaerá sobre el Estado, por lo que llevar el acceso universal será una de las labores más complicadas del sexenio.

