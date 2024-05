Propone Taboada una profunda reforma la sistema de procuración de justicia y prevención del delito

Con el objeto de impulsar un sistema judicial más eficaz y transparente, incluso en la prevención del delito, el candidato de la Alianza “Va X la CDMX”, Santiago Taboada, participó del foro “Por Una Ciudad Segura”, organizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, donde abordó detalles de su visión de la seguridad ciudadana para su plan de gobierno.

Al participar en el foro “Por Una Ciudad Segura”, organizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, Taboada destacó la necesidad de “incorporar a la sociedad civil en esta propuesta de cambio en materia de seguridad, principalmente en los esquemas de control y supervisión de las corporaciones policíacas”.



El candidato cuestionó el actual sistema de procuración de justicia que, dijo, “está diseñado para ocultar las cifras y las carpetas de investigación, con la intención de ofrecer datos a la ciudadanía que no concuerdan con la realidad”.

En línea, agregó que “hoy el modelo está hecho en materia de seguridad para que los policías y los ministerios públicos cuiden sus cifras, es decir, ya llegué en mi semana a la cifra récord, entonces vamos a batear las denuncias… nada más que les doy un dato, fíjense lo que está pasando con el 911, del 911 a una carpeta de investigación hay un 80% de cifra negra. Pasan de una denuncia telefónica y no se trasladan a una carpeta de investigación”.

El candidato del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada reconoció también las malas condiciones laborales de los policías, por lo que manifestó que no sólo hay que otorgarles un incremento salarial, sino ampliarles sus competencias, garantizarles la seguridad social para ellos y sus familias, que sepan que no están desprotegidos, al tiempo que destacó la necesidad de que cuenten con mayores facultades y capacidades para el combate a la delincuencia.



“El premio de un policía no tiene que ser por detener, porque por eso hoy en día lo que hacen es llenar prácticamente las galeras, dejan pasar las 48 o 72 horas y nadie queda judicializado… Creo que hay que darles facultad de investigación a los policías, por supuesto, son el primer respondiente, en eso lo tenemos claro”, subrayó.

Propone Taboada una profunda reforma la sistema de procuración de justicia y prevención del delito

Destacó la necesidad de replicar el programa exitoso de Blindar BJ en toda la ciudad de México aumentando el número de policías de proximidad, así como los cuadrantes, que deberán adecuarse a la nueva realidad y necesidad en materia de seguridad, principalmente en aumentar el número de agentes en las horas que más se cometen los ilícitos.



El candidato insistió en elevar la capacitación de los uniformados, que el C5 pase a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de que haya una rápida reacción cuando se denuncia un ilícito, además de fortalecer el mando civil, pues aseguró que la presencia de la Guardia Nacional en la CDMX no funcionó, pues la extorsión siguió creciendo.



En la misma línea, Taboada manifestó su preocupación por este ilícito en particular, que hoy en día influye en la comercialización y distribución de los productos en la Central de Abasto, además de estar directamente relacionado con la trata de personas, el secuestro y el homicidio.



“La parte de delitos como la extorsión (se combate) fortaleciendo las capacidades de inteligencia, creando un área de inteligencia específica para atender, insisto, este tipo de delitos, a través de C5 sí, a través de que el área de inteligencia policial realmente tenga un grupo que atienda el delito de extorsión, es el que insisto más nos debería de preocupar porque hoy está teniendo incidencia en las cadenas productivas de la Ciudad de México. Esa es una realidad, la inflación está ligada a la extorsión”, destacó.



Finalmente, el candidato mencionó que propondrá una profunda reforma a la Fiscalía General de Justicia, “porque hoy tienes una fiscalía general de justicia que presume cifras o que presume datos que no se sostienen con la realidad, como una investigación que prácticamente durante 12 años no se llegó a ninguna parte, porque las facultades de la PDI y las fortalezas de la policía de investigación de la ciudad de México han quedado muy por debajo, los resultados de la PDI han sido nulos”.

Taboada con los participantes del foro “Por Una Ciudad Segura”.

