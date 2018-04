Protección de datos personales, nueva oportunidad de negocio

La controversia generada alrededor de la consultora política Cambridge Analytica y Facebook por la filtración de datos personales de más de 50 millones de usuarios para elaborar perfiles de votantes y apoyar la campaña presidencial de Trump en 2016 revela una oportunidad de crear nuevos negocios en cuanto a la protección de datos personales se refiere, de acuerdo a expertos en comunicación digital y ciberseguridad.

Y es que el valor comercial de los datos es cada vez mayor. De acuerdo a La Comisión Europea, dicho mercado ronda los 400,000 millones de dólares (mdd) y prevé que esta cifra ascienda hasta los 900.000 millones para 2020.

“Los mercados no se equivocan. Si la obtención de tu información personal ya es un negocio para las empresas, la protección de los mismos es la otra cara de la moneda,”afirma Alonso Cedeño, experto en comunicación estratégica y especialista en uso y aplicación de nuevas tecnologías.

De acuerdo a las mismas cifras de crecimiento que Facebook ha compartido, la red social valora el perfil de cada usuario y establece una tarifa en dólares por su información. Esta varía entre las diferentes regiones del globo y es para que las empresas tengan la posibilidad de segmentar su publicidad a niveles muy particulares.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el precio promedio por el perfil de un ciudadano a nivel mundial está valuado en 6.18 dólares. Mientras que un ciudadano europeo tiene un valor 8.76 dólares, y un usuario canadiense o de Estados Unidos, puede alcanzar un valor de casi 27 dólares.

A todo esto, el Gerente de Seguridad de GeneXus Consulting, Gerardo Canedo, explica que más que el derecho al olvido en la red, la oportunidad para el surgimiento de nuevos negocios radica en consultorías a cumplimiento que se dediquen a la capacitación de usuarios en cuanto a compartir información que pueda comprometer la seguridad de sus datos o los de la empresa en la que laboran.

“El negocio estará en el análisis de riesgo para las empresas y en la concientización de los usuarios”, sostiene el experto en ciberseguridad de GeneXus.

En cuanto al panorama nacional se refiere, el estudio de “Privacidad en México 2016”, elaborado por la consultora PwC, mostró que las empresas en el país no cuentan con el conocimiento adecuado para manejar datos personales de clientes, proveedores y/o trabajadores, que no capacita a su personal para tal procedimiento y que no tiene planeado invertir en tales temas.

“Todo lo que está en la red se guarda. Incluso si se borra un tuit, el internet ya tiene un registro y una copia de lo que se borró”, asegura Canedo y afirma que “los desafíos técnicos para regular el intercambio de información en la red son gigantescos” y que los negocios que quieran emprender en este sector primero deben apegarse a las leyes de cada país y al reglamento interno de cada red social.

A las acusaciones de Facebook se suma la serie de correos electrónicos y documentos obtenidos por The Intercept en los que se demostraba que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos utilizó los datos de la red social para rastrear inmigrantes y deportarlos.

“Hay que tener mucho cuidado y dejar de pensar que las redes sociales son fuente de anonimato, aunque falta una mayor regulación en el espacio virtual, las regulaciones van a evolucionar en temas de regular al usuario”, sostiene Alonso Cedeño.

Luego de este embrollo con Cambridge Analytica y las repercusiones que tuvo en la elección estadounidense del 2016, el fundador de la plataforma social más popular del mundo, Mark Zuckerberg, ofreció disculpas y prometió medidas más estrictas ante al Congreso de EU para proteger la información de sus usuarios, y aunque los nervios de Wall Street le ocasionaron pérdidas de más de 60,000 mdd a su valor de mercado, tras sus comparecencias, las acciones de Facebook subieron más de 5% e impulsaron el valor de la empresa en más de 24,000 mdd.