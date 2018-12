Protección de ingresos, el reto para un freelance

Por Javier Rodríguez*

El mundo laboral cambia a pasos agigantados y el ritmo no va a desacelerarse, al contrario. Cada vez son más los trabajadores que se incorporan o cambian a un esquema de trabajo alternativo al establecido por la mayoría de las compañías, esto implica trabajar jornadas diversas, muchas veces contratados por proyecto y con ingresos variables.

Esto representa grandes retos tanto para estos trabajadores como para las empresas en las que colaboran en términos de seguridad financiera ya que, en su mayoría, se trata de freelancers, quienes están fuera de la seguridad social que brinda un trabajo de planta.

Según Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, durante el mes de octubre, el 22.43% de la población ocupada en México fueron trabajadores por cuenta propia. Es decir, un equivalente a un poco más de 12 millones de los 56 millones que conformaron la Población Económicamente Activa (PEA) en el último reporte del Inegi.

Esto nos indica que hay un grupo de trabajadores que podrían ser más vulnerables, porque no cuentan con seguridad social ni un esquema de ahorro para el retiro como parte de las prestaciones de los empleados de planta.

En este caso, los trabajadores por cuenta propia podrían optar por un seguro de gastos médicos mayores y un fondo de ahorro para asegurar su vejez, sin embargo, los datos demuestran que la cultura de la prevención en México tiene pocos adeptos.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera más reciente destaca que sólo 1.2% de los adultos que dijeron haber ahorrado en el último año aseguraron que ese dinero lo destinarán para su retiro. Mientras que el 73% de los encuestados a nivel nacional aseguró no contar con ningún tipo de seguro.

A este complejo contexto se suma otro desafío que afectará sobre todo a los trabajadores más jóvenes en su futuro: el incremento en la esperanza de vida.

Vivir más años se traduce en una necesidad de mayores recursos para asegurar la calidad de vida deseada en la vejez, y en México la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1970 se ubicaba en 61 años y en 2016 pasó a 75 años.

Las interrogantes deben ser entonces: ¿Cómo asegurar los ingresos y la protección de esos trabajadores que parecen ser más vulnerables a cambios inesperados? ¿Cómo deben coordinarse los individuos, los empleadores y el gobierno para adaptarse a los cambios del mercado laboral?

Zurich ha desarrollado una investigación en conjunto con Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford, para analizar el contexto y soluciones de la brecha de protección de los ingresos.

Los resultados están plasmados en el informe titulado Social Protection: from fragile to agil, el cual incluye datos de otras regiones del mundo donde se presentan los mismos desafíos y que puede ser consultado en el sitio global de Zurich.

La urgencia de sumar esfuerzos para crear soluciones queda subrayada ya que, de lo contrario, nos estaríamos enfrentando a numerosos grupos de trabajadores con frágiles mecanismos de protección para lidiar con enfermedades, accidentes o cambios laborales que impliquen ingresos variables.

