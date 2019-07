Protestas sin fundamento, muestra que Policía Federal estaba echada a perder: AMLO

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su postura respecto a las protestas de policías federales que se manifestaron en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, pues no hay razón ya que no se despedirá a nadie y el cambio será opcional.

Sostuvo que hay “mano negra” en este movimiento pues quienes dirigen las manifestaciones no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo, tema del que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informará hoy a las 11:00 horas, para que los mexicanos estén informados y no haya manipulación.

Incluso el mandatario federal dijo, respecto a este caso, que “no hay mal que por bien no venga”, toda vez que ya se había dicho que la corporación estaba echada a perder y lo de ayer es una muestra de eso, además de que se está creando algo nuevo, la Guardia Nacional.

“Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”, expresó López Obrador en conferencia de prensa.

Indicó que se puso en funcionamiento en la Secretaría de Seguridad un sistema para suplir a las agencias privadas que daban este servicio y los elementos de la Policía Federal que lo deseen, podrán inscribirse en esta nueva función, pero en esencia no se despedirá a nadie.

Guardia Nacional ya está en 132 de 150 regiones iniciales

El presidente informó que el despliegue de la Guardia Nacional (GN) avanza sin contratiempos y que sus elementos ya están en 132 de las 150 regiones creadas de manera inicial.

“Están llegando ya casi todos a su destino, falta que lleguen los que van a Baja California” y regiones del norte del país, pero “de 150 regiones, ya solo faltan 18 por cubrir, van en caravana hacia el norte”, detalló el mandatario.

López Obrador admitió que algunos integrantes de la GN decidieron salirse ayer durante las protestas de la Policía Federal, “pero ya no van a regresar” debido a esos actos de indisciplina.

“Porque además hay más solicitudes de ingreso”, destacó al aclarar que los que renunciaron a la GN volverán a la PF. “Los que no quieran voluntariamente ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos”, expresó.

El domingo pasado en el Campo Marte, López Obrador dio el banderazo de inicio al despliegue de la Guardia Nacional en 150 regiones del país. Se prevé que en los próximos meses aumentará el número a 266 regiones.