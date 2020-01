Psicodélicos podrían ayudar a mejorar las conexiones sociales: estudio

Notimex. – El uso de psicodélicos como la psilocibina aumentan los sentimientos de conexión social y mejoran el bienestar mental aún pasado su efecto, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yale.

El estudio, explicaron los científicos, constó en entrevistar a más de 1,200 personas que asistieron a festivales (de arte y música en Estados Unidos y Reino Unido) que no estaban bajo la influencia de psicodélicos sobre sus experiencias sociales, estado de ánimo y uso de sustancias.

Al encuestarlos, y después comparar los resultados con una investigación de laboratorio realizada con anterioridad, descubrieron que las personas que habían tomado recientemente psicodélicos como el LSD y la psilocibina tenían más probabilidades de sufrir “experiencias transformadoras que incluso cambiaban sus valores”.

Las experiencias transformadoras a su vez explicaron mediante el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se asociaron con sentimientos de conexión social y estado de ánimo positivo.

Te recomendamos: Las cuatro prácticas que son los pilares del trabajo en equipo

En tanto que las personas que se abstuvieron del uso de sustancias bebieron alcohol o tomaron otras drogas como cocaína u opioides no informaron experiencias transformadoras, una mayor conexión con los demás o un estado de ánimo positivo en el mismo grado, comentaron.

Los investigadores subrayaron que la investigación no fue diseñada para evaluar las reacciones negativas al uso de psicodélicos.

“Nos alienta que nuestro estudio sea consistente con los hallazgos de laboratorio anteriores que muestran beneficios del estado de ánimo de los psicodélicos en personas sanas y en pacientes que sufren depresión y ansiedad”, apuntaron.