Psicología de la mentira: Todos hemos mentido y lo seguiremos haciendo

Por Liz Basañez*

Nos guste o no, TODAS las personas hemos mentido y seguiremos mintiendo. No podemos decirle a todo el mundo nuestras intimidades o aspectos personales, en MUCHOS casos tenemos que ocultar o cambiar la información.

Por si te has preguntado si es factible que la gente NO mienta, la respuesta es un NO rotundo.

Nos guste o no, todas las personas hemos mentido y seguiremos haciéndolo. Porque la mentira y el engaño son parte de las relaciones humanas (públicas o privadas: trabajo, pareja, política, relaciones sociales… y muchas personas se mienten a sí mismas).

¿Sabes cuál es el verdadero significado de la palabra ‘persona’? Máscara.

Sí, es imposible tener la misma forma de actuar frente a la pareja, al jefe, al desconocido…, utilizamos ‘máscaras’ para adaptarnos a cada situación. Pero aún así, además, solemos mentir.

No podemos decirles a todas las personas nuestras intimidades, miedos o privacidad.

Demasiada honestidad también se torna en agresividad: “que mal te ves hoy”, “no te soporto como jefe ni como persona, pero no me queda más que aguantarte”

EN OCASIONES ES FUNCIONAL OCULTAR O TERGIVERSAR LA VERDAD

Para que una mentira sea una mentira debe llevar la intención de engañar y podemos mentir por acción “No se preocupe señora, yo mañana domingo vengo a arreglarle la lavadora, confíe en mi” (y por supuesto, no acude a arreglarla) o por omisión: no decirle a alguien algo que sabemos cuando nos lo pregunta.

¿Por qué mentimos? (Razones negativas)

Por temor a las consecuencias y no querer asumir responsabilidades .

A que se sepa algo que hicimos –o que no hicimos

A algo que se dijimos o dejamos de decir

A lo que pensamos o disentimos de lo que los demás creen y nos rechazarían pensarían sobre nosotros



Para ocultar algo y evitar la vergüenza y consecuencias (legales, económicas, prisión, separación de la pareja, etc.)



Para culpar o dañar a otra persona.



No enfrentarse a problemas propios o de cercanos.



“La mentira es un arma y la política una lucha” -dicho popular.

Te recomendamos: Verdades y mentiras en la política dominicana

¿Por qué mentimos? (Razones positivas)

Ayudar a alguien (“¿Sabes qué?, no lo necesito, te lo regalo” ).



Halagar , alegrar o intentar hacer feliz a otro.



No dañar o no herir sentimientos.



Evitar conflictos personales o familiares (no frustrar planes o proyectos: por ejemplo, un cumpleaños sorpresa)



Proteger nuestra intimidad .



Muchas veces al mentir, las personas suelen:

NEGAR

“¿ Tú te robaste el dinero y lo metiste en portafolio y en ligas en tu saco ?”

“NO”.



MINIMIZAR

“¿ Y cuál es la diferencia ?, ¿Para qué tanto escándalo por esto?” ( George W. Bush cuando le cuestionaron que no había armas de destrucción masiva).



RACIONALIZAR / JUSTIFICARSE

“Todo el mundo lo hace”.

Un político pobre es un pobre político”.



DISTANCIARSE

Suelen referirse a sí mismos en 3ª. persona.

“Es absolutamente falso que se tenga un solo privilegio más allá de lo permitido por el reglamento” ( Dolores Padierna ante el caso de Bejarano al ser cuestionada sobre las condiciones de él en la cárcel -6 enero 2005-).



CONTROLAR LA SITUACIÓN

Sobre todo, las señales de nerviosismo.

Por lo que suelen descuidar sus micro expresiones faciales de mentira (parpadeo frecuente, rascarse la nariz*…).

Tienen Lentitud: tardan más tiempo en contestar.

Cometen más errores gramaticales o errores lingüísticos.





¿Sabes por qué al mentir una persona suele rascarse la nariz?

Porque por nerviosismo los músculos erectores del vello interno de la nariz presentan piloerección involuntaria, los vellos se erizan y generan comezón en la nariz.

Se asume que cuando una persona miente experimenta una fuerte alteración emocional (vg. culpabilidad, temor a ser descubierta, etc.) lo que le lleva a experimentar una serie de cambios fisiológicos automáticos (vg. sudoración, piloerección, cambios en la tasa respiratoria y cardiaca) que escapan al control voluntario.

ATACAR AL OTRO

Es indicador de culpabilidad.

Bajo presión pierden el control más fácilmente.

Porque ante el miedo (de ser descubierto) las personas suelen atacar o retraerse… muchos atacan por temor.



Mentiras famosas:

Contacto:

Correo: [email protected]

Instagram: Psic. Liz Basanez

Facebook: Psic. Liz Basanez

Página web: lizbasanez.com

*La autora es Psicóloga Cognitivo Conductual.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

No te pierdas: El éxito depende 80% de nuestra psicología…