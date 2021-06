¿Puedes donar sangre si ya te vacunaste contra Covid-19?

EFE.- Las personas vacunadas contra Covid-19 sí pueden donar sangre, en contra de lo que afirman mensajes difundidos en redes sociales en América Latina que tergiversan criterios estadounidenses para limitar exclusivamente las donaciones de plasma convaleciente a enfermos de coronavirus.

Desde hace días circulan tanto en Facebook como en Twitter mensajes que atribuyen a la organización Cruz Roja en Estados Unidos la afirmación de que “las personas vacunadas” contra Covid-19 “no pueden donar sangre” porque “la vacuna destruye completamente sus anticuerpos naturales”.

Algunos de estos mensajes van acompañados de un video que recoge un fragmento de un programa informativo de televisión.

En la grabación, que dura menos de medio minuto, la presentadora del informativo subraya en inglés: “Cruz Roja dice que quienes hayan recibido la vacuna contra Covid-19 no pueden donar plasma convaleciente para ayudar a pacientes hospitalizados” con esta enfermedad.

DATOS: En realidad, no es que la Cruz Roja avise de que no pueden donar sangre los vacunados contra Covid-19, sino que esta organización ha suspendido la recepción de plasma convaleciente para enfermos de coronavirus por falta de demanda. Y que EU empezó a excluir como donantes de ese plasma a vacunados que no hubieran pasado la enfermedad.

Lo que únicamente ha hecho la Cruz Roja estadounidense ha sido rechazar plasma convaleciente –con anticuerpos contra Covid-19– si procedía de personas vacunadas que no hubieran pasado previamente la enfermedad. Y suspender por completo este tipo de donaciones ante la disminución de la demanda hospitalaria.

La vacunación no destruye los anticuerpos naturales

También es falso que los vacunados no podrían donar sangre porque “la vacuna destruye completamente sus anticuerpos naturales”.

Al contrario, como recuerdan los estadounidenses Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las vacunas anticovid ayudan a proteger el organismo “al crear una respuesta de generación de anticuerpos” sin necesidad de sufrir la enfermedad.

“Donar sangre después de recibir una vacuna anticovid no reduce la protección del donante contra el virus”, señala asimismo la Cruz Roja de EU, antes de recalcar que, al igual que otras vacunas, la del coronavirus “está diseñada para generar una respuesta inmune” que ayuda a proteger a una persona de la enfermedad, de modo que “la respuesta inmunitaria de un donante no se ve afectada por la donación de sangre”.

