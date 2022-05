Qobuz, el Spotify para los audiófilos y con menos algoritmo, llega a México

“La tecnología ha cambiado cómo suena la música, cómo se compone y cómo la experimentamos. También ha inundado de música el mundo. El mundo está saturado de sonidos grabados”, escribe David Byrne en su libro Cómo funciona la música. La música nos acompaña a todos lados, es la banda sonora de nuestros días, ¿por qué no intentar que ésta suene con la mejor fidelidad posible? Eso exactamente busca Qobuz, una plataforma de streaming que promete ser el Spotify de los audiófilos y music lovers.

Qobuz fue creada en 2007 en Francia, pero fue este mayo cuando llegó a México y otros países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Colombia y Chile. El director general de Europa del Sur y América Latina, Pierre Largeas, dice a Forbes México que son “la única plataforma con la más alta calidad de sonido, con curaduría humana y eclética de la música y numerosos contenidos editoriales para acompañar los descubrimientos musicales”. La oferta es de más de 80 millones de títulos.

Qobuz nació como una plataforma de streaming para los aficionados de la música clásica y jazz, para escuchar la mejor calidad de audio, “como si estuvieran en el estudio de grabación”. Con el tiempo evolucionó y se abrió a todos los géneros musicales.

“Poco a poco, la plataforma desarrolló una línea editorial mucho más ecléctica, entrando electrónica, pop, rock y muchos más géneros. Ahora Qobuz es la plataforma de los aficionados del audio de alta fidelidad y los music lovers”, cuenta Largeas.

El formato de audio de Qobuz es Free Losless Audio Codec (Flac) a 24 bits sin compresión. Este formato empaqueta música sin perder calidad ni contenido. El audio digital a 24 bits tiene una resolución de 144 decibles. Los CD alcanzan 96 decibeles permitidos por 16 bits. Además, los 144 decibeles están sobrados ya que el umbral de dolor del oído humano es de 130 decibeles. Es decir, escuchar música en Qobuz es acercarse lo más posible a la grabación maestra que se utiliza en los estudios donde los artistas graban su material.

Fuente: Qobuz

Largeas ubica tres principales diferenciadores de Qobuz respecto a otras plataformas de streaming: música de alta calidad sin compresión, elaboración y curaduría de listas de reproducción por expertos y reseñas, biografías, entrevistas o artículos de profundidad sobre álbumes, artistas, sellos discográficos, épocas o escenas musicales. Los planes son mensuales por 149 pesos o anuales por 1,498 pesos, con paquetes individuales, en pareja o familiares. Más adelanta habrá opción de descargas de música en alta fidelidad.

Largeas hace énfasis en que detrás de Qobuz no hay un algoritmo que moldea gustos musicales y hace más complicado conocer artistas nuevos. “La manera de trabajar la música en Qobuz es muy diferente de las demás plataformas. Somos una plataforma de música y no una plataforma tecnológica”, apunta. “El algoritmo te permite descubrir todos los artistas de un tipo de música y lo hace muy bien, nosotros queremos dar una experiencia musical diferente, seleccionar la música como una radio lo haría”.

“Todos los usuarios en México, por ejemplo, van a escuchar o a ver la misma página si escuchan rock, electrónica, podrán elegir un tipo de música para filtrar toda la página y tendrán una playlist que se llama Mi Qobuz Semanal que cambia en función del algoritmo y la manera de escucha, pero todas las demás son selecciones que hacemos para nuestros usuarios y usuarias para que descubran la música de manera diferente”, con un proceso de curaduría detrás encabezado por personas que también aman la música.

Por ello, señala Largeas, Qobuz es una plataforma “para personas cultivadas y que están buscando una experiencia diferente y original para descubrir música, aprender sobre la música, pero de una manera diferente a los algoritmos que hacen parecer que solo hay un tipo de música que escuchar, y eso no es así, hay muchas novedades en música clásica, jazz, rock, cualquier género, son muchas cosas que no puedes ver porque los algoritmos no te lo permiten”.

Fuente: Qobuz

Tras su llegada a México y algunos países de Latinoamérica —con los que suman presencia en 25 países—, Qobuz buscará trabajar “con festivales, jazzclubs, escuelas de música, con todos los actores de la industria musical para ofrecer una experiencia a las personas que aman la música y que buscan una experiencia vanguardista, original y diferente de lo que conocen ahora. Tenemos mucha ambición por esta región, trabajar con actores locales, radios locales, para hacer curaciones, playlists, tenemos planes muy emocionantes”.

