¿Qué es lo que esperan los organismos empresariales del Paquete Económico 2021?

Diversos organismos empresariales esperan que el Paquete Económico 2021, que se presentará este martes, traiga consigo un incremento en el presupuesto de salud, que no exista un incremento en el impuestos y, por otro lado, que se asignen recursos económicos extraordinarios de apoyo a microempresas.

“De acuerdo a las reglas vigentes el presupuesto a Salud debería de tener un incremento superior al inflacionario, un incremento sustantivo; es difícil pensar que esto no se cumpliera pero lo más importante es que se aplique efectivamente ya que este año no lo hemos visto, no basta con tenerlo hay que aplicar eficientemente”, dijo en entrevista Rafael Gual, director General de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.

Gual añadió que existen muchas área de oportunidad, pero una de las más importantes es la asignación de recursos en la compra de medicamentos e insumos para la salud, ya que este año no han sido lo más eficiente.

Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) coincidió en que gran parte de estos recursos deben de ser considerados para los temas de salud, vinculados con el periodo de postpandemia, pero también esperan ver una asignación en los tema de seguridad y para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) .

“También sería muy importante para los sectores productivos sobre todo para el terciario que representa Concanaco Servytur ya que dentro de este sector se encuentra el mayor número de las MyPymes que en su conjunto contribuyen a más del 50% del PIB, pero que además lo más importante es que nos concentra el mayor número de empleos de la población”, apuntó en entrevista.

Explicó que después de la pandemia muchas empresas no van a estar en capacidad de abrir por sus propios medios por lo que habrá que facilitarles programas de apoyo y financiamientos por parte de la Banca de Desarrollo como ya lo han iniciado en Banconmext y en Nafin a efecto de las MiPymes que tengan acceso a financiamientos que puedan pagar y que puedan restablecer la planta productiva y, en consecuencia, la planta laboral.

“Como dijo el presidente las estrategias para la recuperación económica van a venir de abajo hacia arriba y no como en el pasado de arriba hacia abajo, pues las MiPymes son las que requieren de mayor apoyo para que puedan incidir en la productividad y competitividad nacional, tomando en cuenta que a partir del julio se ratificó el TMEC, una oportunidad de atraer nuevas empresas para generar mayor número de empleos”, señaló.

Añadió que esperarían una asignación de recursos para los temas de turismo y seguridad que requiere de impulso porque las dos traen palancas de desarrollo para la recuperación económica.

Sin incremento en los impuestos

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, apoyó la idea de destinar recursos a las microempresas y espera que no haya un incremento en los impuestos.

“Que por un lado se mantenga sin impuestos adicionales como lo ha prometido el presidente, por otro lado que tenga cuidado en las variables económicas y por otro, que considere la posibilidad de destinar recursos económicos extraordinarios de apoyo a microempresas y de apoyo a empleo”, señaló en una videoconferencia.

En este mismo tenor se expresó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la semana pasada cuando señaló que se espera un Paquete Económico austero, con limitaciones, y con esperanza de que no exista un incremento a los impuestos.

“Esperamos que no haya una iniciativa como las que hemos escuchado de que en una situación económica tan desventajosa y difícil quiera venir los legisladores a buscar aumentos de impuestos en ningún lugar del mundo se está pensado un aumento de impuestos, ojala haya esa nueva responsabilidad, una salid a que solo provocaría una disminución favor y un efecto más recesivo”, apuntó.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) se manifestó a favor de los compromisos asumdos por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario Delgado en días pasados con relación a no aumentar el Impuestos Especial a Productos y Servicios (IEPS) a refrescos y productos de alto contenido calórico y no crear nuevos impuestos.

“No hay condiciones para aumentar ni crear impuestos, ya que esto desataría una escalada alcista de precios. Esta carga fiscal se trasladaría a los precios de los productos y terminarían pagándola los consumidores”, apuntó en un comunicado de prensa.

Lo anterior debido a la propuesta de reforma que realizó la semana pasada el senador Salomón Jara Cruz, de la bancada de Morena, para incrementar el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) en los refrescos de 1.25 a 5 pesos por litro e incrementarlo a 25% para los alimentos no básicos que contenga una alta densidad calórica.