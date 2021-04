¿Qué están haciendo las personas más ricas del mundo para combatir el cambio climático?

Las personas más ricas del mundo se han vuelto más ricas y, como consecuencia, su huella de carbono se ha expandido. Algunos de los más millonarios participan activamente en la lucha contra el cambio climático, mientras que otros no tanto.

Un informe reciente de la ONU encontró que el 1% más rico de la población mundial representa el 15% de las emisiones. “Los ricos tienen la mayor responsabilidad en esta área”, encontró el informe, refiriéndose a los cambios en el comportamiento del consumidor que priorizan el consumo bajo en carbono. “Esta élite tendrá que reducir su huella en un factor de 30 para mantenerse en línea con los objetivos del Acuerdo de París”, agregó el estudio de la ONU.

Entonces, ¿qué están haciendo los más ricos de los ricos los planeta, es decir, las 10 personas más ricas del mundo, ya sea a través de su influencia personal o corporativa para ayudar al mundo a evitar las peores consecuencias del cambio climático?

Es una imagen mixta. Si bien Jeff Bezos ha hecho grandes promesas (como la inversión de 10 mil millones de dólares para el clima y miles de millones de dólares que Amazon gastará para reducir su huella de carbono), apenas ha comenzado a avanzar en el tema. Bill Gates está muy involucrado en el tema, habiendo escrito un libro titulado Cómo evitar un desastre climático que se publicó en febrero. Podría decirse que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, impulsó a muchos otros fabricantes de automóviles a comenzar a construir autos eléctricos y es bien conocido por sus declaraciones sobre el cambio climático. Warren Buffett sigue oponiéndose a la divulgación del riesgo climático en Berkshire Hathaway.

Es más probable que sus empresas hagan promesas públicas de sostenibilidad de lo que han expresado personalmente. Varios se han adherido a la iniciativa Science Based Targets (SBTi), una coalición de organizaciones internacionales como United Nations Global Compass que apoya y evalúa de forma independiente los compromisos comerciales para establecer objetivos netos de carbono cero. Cumplir con esos objetivos evitaría un aumento de la temperatura global a más de 1.5 grados Celsius, predicen los expertos.

El SBTi ha establecido dos fechas límite: primero, reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, seguido de alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050. Las empresas tienen dos años para presentar sus objetivos una vez que se comprometan con el SBTi.

Las otras inversiones, iniciativas filantrópicas y opiniones personales de estos multimillonarios completan la imagen de cómo son sus compromisos con la sostenibilidad y un futuro neutro en carbono. Aquí, una mirada a las 10 personas más ricas del mundo desde esta perspectiva. (Los valores netos son al 21 de abril de 2021).

Jeff Bezos fundador de Amazon

Patrimonio neto: $ 194.4 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: Amazon

¿Compromiso SBTi? Sí, pero aún no se han enviado sus objetivos. Amazon lanzó su propia iniciativa, The Climate Pledge

La persona más rica del planeta no ha escaseado de compromisos para abordar el cambio climático en los últimos años, ya sea el Climate Pledge de Amazon, cofundado con el grupo Global Optimism, o su propio Bezos Earth Fund, un Compromiso Climático, que ha sido firmado por otras 104 corporaciones hasta ahora y que tiene como objetivo lograr emisiones netas de carbono cero para 2040.

Amazon también estableció un Fondo Climático de $2 mil millones de dólares para invertir en nuevas tecnologías necesarias para construir una economía de carbono cero. La compañía afirma ser el mayor comprador mundial de energía renovable y estableció objetivos internos como desplegar 100,000 vehículos eléctricos para sus entregas para 2030 y respaldar tecnologías de reducción de carbono en la computación en la nube, pero sus objetivos de sostenibilidad no se han presentado a otras organizaciones paraguas. Un ejemplo son los SBTi, con el que se comprometió en mayo de 2020.

El último informe de sostenibilidad de Amazon, con fecha de junio de 2020, ofrece una idea del tamaño del desafío de las emisiones de carbono al que se enfrenta el gigante del comercio electrónico: a medida que la empresa siguió creciendo en 2019 (los ingresos crecieron un 22%), también lo hizo su huella de carbono (en 15%). Amazon elige una métrica diferente para definir su huella, llamada “intensidad de carbono”, que mide el dióxido de carbono equivalente asociado con cada dólar de ventas brutas de mercancía. Amazon dice que su métrica de intensidad de carbono en 2019 se redujo un 5% en comparación con 2018.

“La intensidad de las emisiones puede ser útil para intentar mostrar el progreso en la acción climática incluso donde una empresa se está expandiendo”, Dave Reay, profesor de educación y gestión del carbono en la Universidad. de Edimburgo, dice a Forbes, y agrega: “Pero también se puede usar para ocultar la inacción y, en última instancia, todo lo que cuenta es lo que ve nuestra atmósfera: menos carbono o más carbono a nivel mundial”.

A nivel personal, Bezos se unió a unos 20 inversionistas de alto perfil liderados por Bill Gates en el lanzamiento de Breakthrough Energy Ventures en 2016, que se creó con el objetivo de invertir al menos 1,000 millones de dólares en empresas que desarrollan nuevas tecnologías de cero emisiones. Bezos anunció el programa Bezos Earth Fund de $10 mil millones de dólares el año pasado, revelando en noviembre que le había dado a 16 grupos que trabajan en el cambio climático un total de $790 millones de dólares en donaciones, aproximadamente el 0.4% de su patrimonio neto actual de $194.4 mil millones de dólares. Los cinco grupos que recibieron la mayor parte de las donaciones ($100 millones cada uno) son organizaciones sin fines de lucro bien establecidas que trabajan en los sectores de la sostenibilidad y el medio ambiente: World Wildlife Fund, World Resource Institute, Natural Resources Defense Council, The Nature Conservancy y Environmental Defense Fund.

LVMH luxury group CEO Bernard Arnault

Patrimonio neto: 179,9 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: LVMH

¿Compromiso SBTi? Sí, febrero de 2020, no se han fijado objetivos.

Arnault es el rey del lujo, habiendo construido un imperio de 75 marcas en LVMH, desde Louis Vuitton hasta Givenchy, que abarca joyería, moda, bebidas, cosméticos e incluso un fabricante de yates, todos los sectores que enfrentan complejos desafíos de sustentabilidad.

LVMH a menudo habla con una voz unida en el frente de la sostenibilidad a través de su programa LVMH Iniciativas para el medio ambiente (LIFE en inglés), que pasó a llamarse “LIFE 360” en diciembre cuando dio a conocer objetivos como lograr el 100% de uso de energía renovable y eliminar el uso plásticos o en envases de un uso para 2026. LVMH se comprometió en 2017 a lograr una reducción del 25% de sus emisiones para 2020, un objetivo que dice que no solo logró sino que superó, informando una reducción del 37%.

LVMH declinó unirse al Pacto de la Moda, liderado por su rival Kering, que compromete a sus signatarios a implementar los principios de la Carta de la Moda de las Naciones Unidas, logrando un 25% de abastecimiento de materiales de bajo impacto para 2025, un 50% de energía renovable para 2025 y un 100% para 2030 en sus propias operaciones. Arnault dijo que estos objetivos no tenían sentido para el negocio de LVMH y agregó que “preferimos la acción a los pactos”.

Arnault también tiene inversiones en la marca de moda francesa Hermés y la cadena de supermercados Carrefour, ambas signatarias del Pacto de Moda de Kering. Hermés también se comprometió con el SBTi en diciembre, pero aún tiene que especificar sus objetivos. Carrefour se comprometió y fijó objetivos con el SBTi.

Se desconocen las contribuciones personales y el compromiso de Arnault con la sostenibilidad. Un vistazo de la actitud del hombre más rico de Europa hacia la sostenibilidad se reveló en 2019, cuando Arnault criticó a la activista climática adolescente Greta Thunberg, a quien consideró que se estaba “rindiendo por completo al catastrofismo”, antes de agregar: “Prefiero soluciones positivas que nos permitan llegar a una posición más optimista”.

Elon Musk Foto: Reuters.

Valor neto: $ 175.5 mil millones

Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX

¿Compromiso SBTi? Ninguno

Elon Musk alcanzó por primera vez el estatus de multimillonario en 2012, gracias a sus participaciones en el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la firma solar SolarCity, dos empresas que ofrecen una alternativa a los combustibles fósiles. Musk también ha utilizado su influencia para abogar por un impuesto al carbono (que Estados Unidos no tiene) y para denunciar el negacionismo climático, dejando su papel de asesor en la Casa Blanca después de que el presidente Trump decidiera retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

El primer informe de impacto de Tesla en 2019 señala sus emisiones de carbono globales directas e indirectas de 2017, centrándose en cómo Tesla logra ahorros de energía y evita el desperdicio en lugar de establecer objetivos. Algunos comentaristas como el colaborador de Bloomberg Opinion, David Fickling, han criticado recientemente a la compañía por no revelar adecuadamente sus emisiones y su consumo de energía, y por no reconocer su huella de carbono en expansión.

No obstante, la eliminación de carbono está en la mente de Musk. En febrero, prometió $100 millones de dólares a la organización sin fines de lucro XPrize para una competencia de cuatro años, que se abrirá para inscripciones el 22 de abril, dedicada a encontrar soluciones para “alcanzar colectivamente el objetivo de eliminación de carbono de 10 gigatoneladas por año para 2050”.

La donación proviene de Musk y su fundación, cuyas operaciones son secretas; su sitio web no es más que una simple página HTML que enumera cinco áreas de interés, siendo la “investigación y promoción de energías renovables” una de ellas. (El año pasado, Forbes analizó las donaciones filantrópicas de Musk en función de las declaraciones de impuestos realizadas por su fundación).

Parte de la filantropía de Musk fue bien publicitada. En 2018, Musk defendió una contribución de $38,900 dólares a los políticos republicanos al afirmar que era el “0.5%” de lo que donó al grupo ambientalista Sierra Club

Bill Gates Foto: Reuters.

Patrimonio neto: 130.4 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: Microsoft, inversiones

¿Compromiso SBTi? Sí, Microsoft estableció objetivos en septiembre de 2019 para obtener electricidad 100% renovable hasta 2030 y reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de ingresos en un 30% para 2030 con respecto a los niveles de 2017. Microsoft también es signatario del Compromiso Climático de Amazon.

Gates puede haber perdido su lugar como la persona más rica del mundo en los últimos años, pero es uno de los multimillonarios más francos del mundo en lo que respecta a la inversión y la filantropía en materia de cambio climático; incluso ha escrito un bestseller sobre este tema, Cómo evitar un desastre climático.

La empresa que convirtió a Gates en multimillonario, Microsoft, ha igualado los esfuerzos de sostenibilidad de su cofundador, estableciendo uno de los objetivos climáticos más ambiciosos del mundo tecnológico: convertirse en carbono negativo para 2030, lo que significa eliminar más carbono de la atmósfera del que crea la empresa. Si eso no fuera suficiente, para el 2050 Microsoft apunta a haber borrado su huella de carbono histórica al “eliminar todo el carbono que la empresa ha emitido directamente por consumo eléctrico desde su fundación en 1975”. (Gates renunció a la junta directiva de Microsoft en marzo de 2020).

Mientras los líderes mundiales negociaban el Acuerdo de París, en 2015 Gates comprometió $2 mil millones de dólares de su riqueza para los esfuerzos para abordar el cambio climático. Ese año, también reunió a otros líderes empresariales como Bezos y Mark Zuckerberg para lanzar la Breakthrough Energy Coalition. Su brazo de inversión en tecnologías de cero carbono, Breakthrough Energy Ventures, se lanzó al año siguiente con un presupuesto de mil millones de dólares. Hasta ahora, ha invertido en 40 empresas y ha recaudado otros mil millones de dólares en enero. Gates le dijo a Forbes a principios de este año que está comprometiendo otros $2 mil millones de dólares para tecnologías de cero carbono durante los próximos cinco años.

Mark Zuckerberg fundador de Facebook

Patrimonio neto: 110.3 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: Facebook

¿Compromiso SBTi? Sí, Facebook se comprometió en septiembre de 2020 pero no ha fijado objetivos.

Justo para el Día de la Tierra, Facebook y su CEO, Zuckerberg, anunció que alcanzó el objetivo de emisiones cero y la energía que compra y estaba trabajando hacia un objetivo neto cero de emisiones creadas indirectamente por las actividades de Facebook, como viajes de negocios, para 2030. Facebook también dijo que reconoce las iniciativas de Objetivos basados ​​en la ciencia, a las que se comprometió en septiembre, aunque todavía tiene que presentar objetivos.

Un gran enfoque de los esfuerzos de sostenibilidad de Facebook está en la energía renovable. La compañía se jactó de ser el mayor comprador corporativo de energía renovable en 2019, un título al que fue derrotado más tarde, primero por Google y luego por Amazon, el poseedor del récord actual, pero dice que planea invertir en “proyectos de eliminación de carbono y soluciones basadas en apoyar la “naturaleza”.

Los recientes esfuerzos de Facebook para reprimir la información errónea compartida en la plataforma, un cambio de sentido de Zuckerberg, quien anteriormente había rechazado el papel de verificador de hechos, ahora incluirán el tema del cambio climático a través de una nueva sección dedicada a desacreditar los mitos del cambio climático.

A nivel personal, Zuckerberg dijo en 2015 que respaldó la Breakthrough Energy Coalition de Gates, pero no está claro cuánto ha contribuido a ella. Ese mismo año, él y su esposa Priscilla Chan crearon The Chan Zuckerberg Initiative, una compañía de responsabilidad limitada que tiene fines benéficos y de defensa, a la que han comprometido el 99% de sus acciones de Facebook.

La Iniciativa Chan Zuckerberg hasta ahora ha comprometido poco más de $2 mil millones de dólares para varios proyectos. Ninguna de las áreas de enfoque de la fundación se ocupa específicamente del cambio climático, pero la sostenibilidad es parte de algunas de las prioridades de los beneficiarios de las subvenciones. La iniciativa TransForm de California, que se enfoca en fomentar comunidades sostenibles que no dependen de vehículos motorizados para su transporte, recibió $725,000 dólares de CZI entre 2018 y 2021.

Warren Buffet Foto: Cortesía

Patrimonio neto: 104.6 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway

¿Compromiso SBTi? No

Para alguien conocido como “el Oráculo de Omaha”, la declaración de 2015 de Buffett en su carta a los accionistas de Berkshire Hathaway sobre la posibilidad de que las catástrofes climáticas puedan impulsar las ganancias de las aseguradoras no ha envejecido bien, y las reaseguradoras enfrentan un golpe de $100 mil millones de dólares solo en 2020 por una serie. de incendios forestales catastróficos, huracanes e inundaciones.

En la carta, Buffett destacó el compromiso de la empresa con las energías renovables en apoyo del Acuerdo de París. Pero cuando se trató de una propuesta para crear un informe sobre el riesgo que el cambio climático representaba para la empresa, Buffett se opuso rotundamente. “Cuando piensa únicamente como accionista de una importante aseguradora, el cambio climático no debería estar en su lista de preocupaciones”, escribió Buffett. El profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan, Thomas P Lyon, escribió en The Guardian sobre lo que definió como fallas en el razonamiento de Buffett. No obstante, los accionistas rechazaron la propuesta.

En los seis años transcurridos desde entonces, la actitud de Buffett hacia el riesgo del cambio climático y la presentación de informes no ha cambiado; se opone a una nueva propuesta de los accionistas para informar sobre el cambio climático. La presentación anual de poderes de Berkshire establece que la junta directiva “favorece unánimemente un voto en contra de la propuesta”, y la carta de Buffett de 2015 se cita como una de las razones de la oposición.

Larry Ellison CEO de Oracle (Photo by Phillip Faraone/Getty Images)

Patrimonio neto: 101.3 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: Oracle

¿Compromiso SBTi? No

La empresa de software de Ellison tiene una posición clara sobre la sostenibilidad: “Oracle reconoce que un negocio sostenible es un buen negocio”, afirma con orgullo su página web de sostenibilidad, además de mostrar los objetivos de sostenibilidad de la empresa, que no se han presentado a SBTi, y su progreso hasta ahora.

Ellison renunció como director ejecutivo en 2014, siendo presidente y director de tecnología. Algunas de sus aficiones, como la navegación, ofrecen información sobre su espíritu de sostenibilidad. Ellison lanzó la carrera de catamaranes SailGP en 2018, misma que actualmente tiene un valor estimado de $200 millones de dólares y que adoptó el eslogan “impulsado por la naturaleza”, para subrayar su compromiso de ser 100% alimentado por fuentes de energía renovables para 2025. Pero el proyecto más ambicioso de Ellison es convertir la isla hawaiana de Lanai, que compró en 2012 por $300 millones de dólares, en una utopía de energía limpia y bienestar. En Lanai, fundó la compañía de bienestar Sensei, que hasta ahora ha lanzado un spa de $3,000 por noche llamado Sensei Retreat e invernaderos hidropónicos con energía solar llamados Sensei Farms. Las granjas están fuera de la red, totalmente alimentadas por energía solar, algo que Ellison aspira a aplicar a la isla en su conjunto.

Ellison cerró su fundación filantrópica el año pasado, después de haber centrado la mayoría de sus donaciones en educación y atención médica, su enfoque más reciente, la pandemia de Covid-19. “La filantropía es la definición de no sostenible”, dijo a Forbes en abril pasado. “Negocios es la definición de sustentable”.

Larry Page y Sergey Brin. Foto: Cortesía Alphabet.

Patrimonio neto: $ 98.9 mil millones y $ 95.9 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: Google

¿Compromiso SBTi? No

Fundada con el lema de “no seas malvado”, Google fue una de las primeras empresas importantes en comprometerse con la neutralidad de carbono, y en 2009 anunció que las emisiones de 2007 y parte de las emisiones de 2008 habían sido neutralizadas mediante la compra de “compensaciones de carbono de alta calidad”. ” Desde entonces, Google creó una nueva empresa matriz, Alphabet. Desde 2017, Alphabet dice que obtiene su energía de fuentes renovables. El último objetivo que la compañía se ha fijado es operar sus centros de datos y campus con energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 2030.

Los cofundadores de Google han sido francos acerca de sus compromisos con la sostenibilidad incluso cuando causó controversia, como en 2014 cuando abandonaron el grupo de presión del libre mercado American Legislative Exchange Council por sus vínculos con la negación del cambio climático. Sin embargo, Page y Brin recibieron críticas en 2019 por su retiro secreto de tres días en Italia, que supuestamente les costó $29 millones de dólares, al que muchos de sus invitados de la lista A, personas que justo iban a debatir del cambio climático, llegaron en aviones privados.

Fuera de Alphabet, los cofundadores tienen intereses comerciales similares pero separados en tecnologías innovadoras. Page ha invertido en la empresa de minería de asteroides Planetary Resources, recientemente desmantelada, y en las compañías de autos voladores Kitty Hawk y Opener. Según los informes, Brin ha estado ocupado durante los últimos cuatro años invirtiendo millones de dólares en la puesta en marcha secreta de LTA Research, cuya misión es construir una aeronave propulsada por hidrógeno y helio para desplegarla en zonas de desastre.

Francoise Bettencourt Meyers en la inauguración del Instituto de Audiencia – Instituto Pasteur, el 27 de febrero de 2020 en París, Francia. Foto: © Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images para Institut de l’Audition

Valor neto: $ 81.6 mil millones de dólares

Fuente de riqueza: L’Oréal

¿Compromiso SBTi? Sí, en abril de 2018, L’Oréal se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para 2030, desde los niveles de 2016, reduciendo específicamente en un 100% las emisiones absolutas en sus sitios operados para 2025.

La mujer más rica del mundo también se encuentra entre las más tímidas con la publicidad, tal vez eso sea de esperar después de pasar años envuelta en un escándalo muy público, apodado el caso Bettencourt, impulsada por su demanda contra un fotógrafo que recibió casi mil millones de dólares en obsequios de su madre a lo largo de los años.

La empresa, de la que posee una participación del 33%, llamada también el coloso de los cosméticos: L’Oréal, se ha comprometido públicamente a reducir las emisiones. En 2018, se comprometió a reducir sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en un 25% con respecto a sus niveles de 2016. Para 2030, estableció el mismo plazo para derivar el 95% de sus ingredientes de “fuentes vegetales renovables, minerales abundantes o procesos circulares” en lugar del petróleo. -basados ​​además de asegurar que el 100% de las fórmulas sean “respetuosas con el medio acuático”. Bettencourt Meyers presumiblemente dio luz verde a este esfuerzo ya que es miembro de la junta del comité de estrategia y desarrollo sostenible de L’Oréal.

Betterncourt Meyers también se desempeña como presidenta de la fundación de su familia, que no se centra en la sostenibilidad o el cambio climático, sino que se centra en “las artes, las ciencias de la vida y una sociedad inclusiva”. El arte de inversión de su familia, Tethys, también comparte un enfoque en la salud y las ciencias de la vida; hasta ahora no se ha revelado ninguna inversión en proyectos de sostenibilidad o cambio climático.

POR: Sofia Lotto Persio y David Dawkins