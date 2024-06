¿Qué hacemos con el poder? Ejercerlo, prepararse y dar resultados: Martha Delgado

Las mujeres han empezado a conquistar cada vez más espacios donde su presencia era nula. Para Martha Delgado, presidenta de APCO para México y América Latina, México es un ejemplo de eso, tras elegir a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México y en Norteamérica en la historia y además, tendremos paridad de género en los órganos legislativos, sin embargo, para ella la siguiente pregunta es: ¿qué hacemos las mujeres con el poder?

Para Delgado la respuesta tiene tres vertientes: la primera es que está siendo ejercido de manera responsable, horizontal y equitativa.

“La participación de las mujeres está siendo cada vez mejor valorada, incluso por nuestros pares, por los hombres, cada vez se reconoce que las mujeres aportamos un sello diferente, una visión desde otros ángulos”, comenta durante el Foro Mujeres Poderosas en Español 2024, organizado por Forbes México.

La segunda es que están llegando con mayor preparación. “Por los techos de cristal que no se han roto y los excesivos méritos que tenemos que hacer las mujeres para llegar a esos cargos, estamos llegando muy preparadas, muy hábiles, muy capaces. Es mucho más competida la manera de llegar de las mujeres, son eficaces, son cumplidas, comprometidas, tienen ciertas características que las hacen muy atractivas para los puestos de liderazgo”, asegura.

Y por último, la evaluación de los resultados, es decir, qué tanto la presencia de las mujeres está abriendo camino para otras. “No siempre es así, en mi trayectoria me he topado con muchas colegas que ya llegamos y no te diste cuenta que tú tienes un espacio privilegiado como mujer y que se los tienes que abrir a las demás. Y a veces porque tú llegas crees que ya llegan todas y realmente no es así. Creo que ahí no tenemos que quedarles a deber a las que llegan”, explica.

Sin embargo, afirma que el mayor reto al que se enfrentan las mujeres es el de compaginar la vida profesional y la maternidad. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en nuestro país una mujer en promedio dedica 40 horas a la semana a tareas del hogar y de cuidados, mientras que un hombre dedica 15.9 horas semanales. Esto puede agudizarse si en los hogares hay infancias menores a seis años, pues las mujeres aportan 3.4 veces más valor económico por las tareas no remuneradas que realizan que los hombres.

“Hay mucho que hacer en el ámbito de la distribución de responsabilidades en el hogar, de los cuidados, de las remuneraciones iguales al trabajo e ir limpiando las trayectorias de las mujeres para que puedan ser menos desafiantes. Tú no puedes castigar a una parte de los humanos porque al tener otros humanos, su carrera se detenga”, explica.

El reto frente a APCO

En mayo de este año, Martha Delgado se integró como la presidenta de APCO para México y América Latina, en donde afirma sentirse entusiasmada porque la dueña es una mujer y en su mayoría manejada por mujeres también.

“Para mí es un reto muy grande porque APCO, a pesar de tener presencia mundial, no tiene ninguna en América Latina hasta hoy, hasta junio del 2024 y para mí es un reto grande, es un desafío en mi carrera porque es una cosa nueva. Nunca había trabajado en el sector privado en toda mi vida”, dice a Forbes México.

APCO buscará brindar a gobiernos, empresas e instituciones acompañamiento, asesoría técnica, cabildeo, cabildeo para resolver problemas del mundo contemporáneo.

“Lo que hacemos es entrar a analizar a estas instituciones, gobiernos, a todos niveles, (ver) cuáles son sus desafíos. Muchos clientes llegan a APCO con un grave problema de algo, de reputación, de falta de crecimiento, algún problema legal, un conflicto, pero también se resuelven problemas con la prevención, comunicación adecuada, un marketing alineado a ciertos valores”, expresa.

Después de su paso por el servicio público, Martha Delgado sabe que su compromiso está con México, en donde seguirá trabajando sin importar la cancha en donde esté. “Tengo una pasión por México muy grande”.

