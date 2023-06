Que haga su propia conferencia ‘mañanera’, responde AMLO a Xóchitl Gálvez tras amparo

Luego de que la senadora Xóchitl Gálvez obtuvo un amparo para que se le dé derecho de réplica en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste respondió que mejor opté por hacer su propia comparecencia con medios de comunicación.

“Lo que le aconsejaría es que convocara a sus conferencias, que ellos tengan su ‘mañanera’ a las 7 de la mañana, que invite a Marko Cortés, a Claudio X. González que es el jefe de jefes. Recuerdo que cuando estábamos en el gobierno de la ciudad igual informábamos temprano, los del PAN dijeron que iban a hacer su conferencia, empezaron, pero no aguantaron”.

“No están acostumbrados a levantarse temprano, creo que estuvieron tres semanas, pero la señora Xóchitl es tenaz, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo. Además, ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando, sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga a aquí a querer utilizar este foro que es para informar y comunicar a la gente”, añadió López Obrador.

“Sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores, les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es extremo”, ironizó el presidente López Obrador, quien también criticó que los asesores legales detrás del amparo de la senadora Xóchitl Gálvez son Claudio X. González y el ministro en retiro José Ramón Cosío.

“Es una jugarreta, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar porque lo que está buscando todo este bloque reaccionario y conservador, es que les dé el amparo el Poder Judicial, y que yo diga no, y ellos (respondan) ‘incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho’, pero no es así, es un proceso legal y nos reservamos el derecho de admisión”, aseveró el mandatario.

Ayer la senadora Xóchilt Gálvez informó que un juzgado federal en Materia Civil de la Ciudad de México le otorgó un amparo para tener derecho de réplica en la conferencia matutina diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A principios de diciembre del año pasado, el mandatario Andrés Manuel López Obrador señaló que Xóchitl Gálvez quitaría los programas de apoyo a adultos mayores en caso de llegar a un cargo de elección popular, por lo que la panista le solicitó espacio para hablar sobre ello.

Sin embargo, el mandatario no lo aceptó, por lo que la senadora promovió un amparo para ejercer su derecho de réplica y el juez se lo concedió, por lo que el mandatario federal debe otorgar espacio para hablar a la senadora y aspirante a la candidatura para gobernar la Ciudad de México.

“El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica (…) Así que (presidente) vaya poniéndole fecha, yo estoy bien puesta para ir a su mañanera”, difundió la panista en un video.

En la resolución, el juez de Distrito reconoció que la ley sí prevé un mecanismo que garantiza el ejercicio del derecho de réplica frente a autoridades, como el presidente, cuando difunda información falsa o inexacta y sea responsable del contenido original y, por tanto, debe considerarse sujeto obligado.

López Obrador ironizó en que, si bien han asistido algunos políticos a su conferencia, no lo hacen “con propósitos propagandísticos, tenemos que mantener el nivel”, sino, bromeó, que venga “’Alito’ (Alejandro Moreno, presidente del PRI); Lilly Téllez; Xóchitl (Gálvez); Claudio X. González, (Carlos) Salinas de Gortari, (Felipe) Calerón, (Vicente) Fox)”.

