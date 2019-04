¿Qué religión profesan los millonarios de la lista Forbes?

Varios de los multimillonarios que aparecen en la lista Forbes de los más ricos del mundo profesan alguna religión.

Si bien varios mantienen un perfil bajo en cuanto a sus prácticas religiosas, han dejado algunos cabos que se pueden atar.

Jeff Bezos, que ostenta una fortuna de 131,000 mdd, es cristiano aunque se desconoce su denominación específica.

No obstante, el magnate, es un defensor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto se debe a que el filántropo multimillonario siempre ha insistido en que respeta a todas las religiones y no trata de dominar a otros en el tema.

Bill Gates, según diversas fuentes, nació en el seno de una iglesia protestante, y ahora es fuertemente agnóstico. En marzo de 2014, en una entrevista de la revista Rolling Stone, el magnate señaló que, en cuanto a su fe, “creo en los sistemas morales de la religión, son súperimportantes. Hemos criado a nuestros hijos de una manera religiosa”.

En la misma entrevista, Gates dijo: “Creo que tiene sentido creer en Dios, pero exactamente qué decisión en tu vida haces de manera diferente a causa de ello, no lo sé”. No obstante, agregó que si el cielo existiera él estaría “gratamente sorprendido”.

Warren Buffet, el líder de los servicios financieros, fue criado como presbiteriano, pero desde entonces se ha descrito a sí mismo como agnóstico.

Dio cuenta de ello en 2008, durante un encuentro de la junta de accionistas del Berkshire Hathaway y ante 31,000 personas, donde un joven periodista le preguntó “si sabía o si tenía una relación personal con el Señor Jesucristo”. Sin dudarlo, Buffett respondió “no, soy un agnóstico. No sé si hay un Dios o no. Tal vez cuando muera lo averigüe, pero no sé”.

Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia y CEO del grupo LVMH, es católico de perfil bajo, se lo ha visto en el casamiento de su hija Delphine en la catedral católica Saint-Jean-Baptiste de Bazas, un monumento nacional francés y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la ruta de peregrinación del Camino de Santiago de Compostela.

En el quinto lugar, el magnate local, Carlos Slim Helú profesa el catolicismo maronita. La Iglesia católica maronita o Iglesia siríaca maronita de Antioquía es una de las 24 Iglesias “sui iuris”, integrantes de la católica.

Se conoce que es una Iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica antioquena (o siria occidental) en la que utiliza como lenguaje litúrgico el siríaco occidental y como lengua auxiliar el árabe libanés.

Discretos y católicos

Es sabido que Amancio Ortega, con una fortuna de 62,700 mdd de sus negocios con el grupo Inditex, Zara y demás, es tan rico como discreto. Pero se sabe que profesa el catolicismo.

Además, creó una fundación en 2001 con el objetivo de “favorecer el desarrollo de las personas”, básicamente a través de planes educativos y donaciones a entidades que ayudan a las personas más vulnerables, como Cáritas y el Banco de Alimentos español.

Hacia el final de la lista nos encontramos con Larry Ellison, el hombre detrás de Oracle, que es judío pero se sabe confeso escéptico.

Ellison fue criado en un hogar judío reformista por sus padres adoptivos, quienes asistían regularmente a la sinagoga, y pese a ello él siguió siendo siempre un escéptico religioso. Afirma que: “aunque creo que soy religioso en un sentido, los dogmas particulares del judaísmo no son dogmas a los que estoy suscrito”.

Lee también: Billionaires 2019 | Menos multimillonarios y menos riqueza a nivel global

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, se crió como judío pero luego se identificó como ateo, una posición a la que ha renunciado desde entonces, pues ha demostrado aprecio por el budismo.

Michael Bloomberg, magnate de los servicios financieros y medios de comunicación, llega hacia el final de esta nómina y a él se le atribuye adscribir al judaísmo.

En tanto, Larry Page, cofundador de Google, tiene una madre judía, pero no fue criado bajo la dirección de ningún principio religioso.

Te puede interesar: