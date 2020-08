¿Qué requiere una empresa para sacar provecho del Covid-19?

Por Eduardo Navarrete*

Hay muchas formas de ver un videojuego. Puede entenderse como un escape de la realidad o como un afortunado encuentro en el que saturas al espacio de compañía contigo mismo.

Esto último es lo que me sucedió con Ghost of Tsushima, para el cual necesito un set extra de horas semanales para lograr la inmersión que demanda.

Situado en la pequeña y feudal isla japonesa que da nombre al juego, la historia es protagonizada por Jin Sakai, un samurái que recorre un mundo abierto diseñado con detalle poético y un “modo Kurosawa” que sirve como suficiente credencial de recomendación. Luego de protagonizar la feroz invasión mongola, Jin decide, prácticamente solo y a su suerte, recuperar su tierra y lanzarse en una misión turbulenta y compleja, contra los mongoles.

De samuráis a mariachis

Así de agitado se encuentra el ánimo tras el torbellino sanitario en el planeta. En un instante, los empleados se refugiaron en sus casas, las industrias se paralizaron, las economías rompieron récords a la baja, las fronteras cerraron, los lugares públicos se vaciaron y los sistemas sanitarios colapsaron. No fueron los mongoles, en este caso la invasión fue hecha por un virus.

Donde nos encontramos, es en el punto de descongelamiento que llama a las empresas, con el peso adicional de una crisis económica global, a gestionar el caos. Tal vez el verdadero reto no será desarrollar nuevas ideas, sino soltar las antiguas que ya son anacrónicas.

Populismos, individualismos, racismos. Indiferencia, apatía y desazón. Desconfianza, atavismos y miedos.

El enfoque valiente

Como agua en un incendio, si algo pide este hecho es determinación. Para lograrla es indispensable cultivar un estado de claridad que sustente la correcta toma de decisiones. Y la suma de claridad y determinación da como resultado, valentía.

Sí, las empresas de cualquier industria y categoría entraron en una fase que exige, no solo gestión del cambio, sino carácter creativo y valentía organizacional para responder a la magnitud de la situación.

Encuentro cinco aspectos no negociables en los que esta valentía se debería enfocar:

Enfoque unipuntual en el resultado

No hay tiempo para administrar egos ni agendas ocultas. Las metas tienen que ser claras y orientadas a un objetivo. Cualquier cosa que esté fuera de este lindero, tendría que ser ignorada porque consumirá recursos en una cabina con oxígeno limitado. Menos que nunca, el tiempo debe ser considerado como el recurso más preciado y mejor empleado. Y, dado que ninguna empresa lo logra con un solo individuo (ni con un pensamiento individualista), es crucial la suma empática de talentos multidisciplinarios vinculados por el gusto de hacer lo que saben y disfrutan hacer.

Comprensión de las posibilidades y alcances técnicos

Ser suave con la noción del cambio hace que éste lo sea contigo. No hay un sector que pueda servir como testimonio de no ser tocado por la marea tecnológica. Y como el oleaje es expansivo, resulta esencial aprender, adoptar y actualizar los conocimientos básicos de las tecnologías que en tu industria emergen. Sin ansiedad ni miedo, veámoslo como una actualización que da pie a replantear, desde rutinas hasta paradigmas.

Desayuna usuario. Come usuario. Cena usuario.

Hoy suena ridículo tomar decisiones basados en suposiciones, creencias, ocurrencias o buenos olfatos. Tener al usuario en el núcleo de interés de la organización hace que las áreas construyan prácticas cotidianas en torno a él. Comprender cómo se usará el producto o servicio y escuchar las demandas genuinas de los usuarios es limpiar el parabrisas, si es que quieres acelerar a 120 km/h.

Flexibilidad organizacional

Los roles y la estructura de la organización se adaptan a los tiempos y a los retos por solucionar. Tanto tiempos como retos, cambiaron este año. El enfoque para construir un equipo tiene que seguir el objetivo y la propuesta de valor de la empresa. Por eso, algunas funciones pueden ir resultando obsoletas o innecesarias y de la misma forma será natural ver nuevas demandas y puestos para ser competitivo y relevante.

El punto de vista humano

Parece estéril hacer negocios, en apariencia, innovadores, si no abrazan, construyen y defienden los valores humanos esenciales e inhiben la tendencia a complicar nuestra convivencia. Parece absurdo, pero por años hemos dividido a la especie en todos los alcances posibles: raza, género, preferencia sexual, punto de vista político. Cada esfuerzo invertido para revertir estas fracturas y erradicar paulatinamente la defensa y promoción del ego, cuenta.

El recetario

El mundo cambia y lo seguirá haciendo. Frente a esta realidad y a la necesidad de guiar a tus clientes por aventuras que den sentido a su tiempo, sería ilógico que no cambiaras tú. Solo que la esencia de esta transformación no la encontrarás en un recetario.

Los principios, son el enfoque y la claridad: abrirte al conocimiento técnico, pensar como tu usuario, ser flexible en tu empresa y hacer que todo empiece y termine con sentido humano.

Pero el detonador de la reacción en cadena, en definitiva, será la valentía. La misma que hizo tomar acción a Jin Sakai, el Samurái que hizo al cambio su aliado en la batalla contra los mongoles.

Sucedió también fuera del juego: los creadores de Ghost of Tsushima decidieron hacer una riesgosa apuesta y lanzarlo en tiempos inestables: no solo por contracciones económicas y tendencias de consumo inestables, sino por haber visto la luz un mes después del exitoso The Last of Us 2.

Aún así, con suficientes argumentos para esperar, el título se convirtió en el juego original que más rápido se ha vendido en la historia de PS4 con más de 2.4 millones de copias en sus primeros 3 días de venta. Por eso Einstein apuntaba que la lógica te llevaría de A a B, pero que la imaginación, como un acto de valentía de la mente, te transportaría a donde quisieras.

Eduardo Navarrete se especializa en dirección editorial, Innovación y User Experience. Es cabeza de contenido en UX Marketing y cofundador de Mind+, arena de entrenamiento para la atención plena empresarial.

