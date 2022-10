Que siempre sí: Sheinbaum ‘está contenta’ con realización de la F1 en la CDMX

Dos días después de haber despreciado el evento del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar contenta por la realización del evento por la derrama económica que significa para la capital.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina aclaró que su declaración del lunes, donde afirmó que el evento era “fifí” y ella no asistiría, tenía que ver con que antes al gobierno le daban boletos gratis lo cual significaba un privilegio.

“Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México”, dijo.

“Ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagar un boleto en Fórmula 1 porque pues son boletos muy caros, a eso nos referíamos, entonces, por supuesto que estamos contentos de que esté la Fórmula 1 aquí”, sostuvo.

El lunes, Sheinbaum sostuvo que el Gran Premio de la Fórmula 1 que se llevará a cabo esta semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez es un evento “fifí” y que aunque le regalaran los boletos, declinaría a asistir.

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a los niños de Pilares, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras a trabajadoras de la salud y este año se los daremos a niños y niñas de primaria y secundaria.

“A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no, no, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso”, señaló aquel día.

El Fondo Mixto de Promoción Turística del gobierno de la Ciudad de México estimó que durante este fin de semana en la capital se hospeden 410 mil turistas, de ellos, 50 mil serán extranjeros.

Y es que desde el viernes y hasta el 2 de noviembre en la capital del país se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 así como el desfile alusivo al Día de Muertos así como las conmemoraciones para honrar la memoria de los difuntos.

