¿Qué son los wholesome games?

Desde que se hicieron parte de la cultura popular, los videojuegos como producto de entretenimiento se han visto consistentemente envueltos en controversias negativas. No son nuevas las acusaciones de adicción o de incitación a la violencia; independientemente de que estas acusaciones tengan fundamento o no, la industria ha seguido avanzando durante las últimas décadas, al punto de superar en crecimiento económico al cine y la música, y con esta masificación se ha disparado el número de videojuegos disponibles, así como sus temáticas y géneros.

Hoy en día podemos encontrar videojuegos acerca casi cualquier cosa que nos podamos imaginar, sin importar lo trivial u oscuro de su tema. Esta diversidad ha dado pie a una inesperada tendencia que todavía tiene mucho espacio para crecer: los llamados wholesome games. Este término desprende del uso común de la palabra wholesome en redes sociales para referirse al contenido “saludable” o “benéfico”, sobre todo en los memes. Como referencia, el término wholesome memes encapsula los memes que tradicionalmente tienen connotaciones negativas pero que han sido intencionalmente alterados para causar un efecto positivo.

Por extensión, los wholesome games son aquellos juegos que han sido diseñados para generar un efecto emocional positivo. Buscan representar compasión, felicidad, amor, relajación, entusiasmo, serenidad, bondad, compañerismo, etc. Esto es un directo contraste sobre las constantes de violencia, euforia, y competencia en los videojuegos más populares, que potencialmente generan ansiedad en los usuarios.

Los wholesome games no son un género, sino una amplia categoría que está tomando forma y fuerza en la escena de desarrolladores independientes. Un videojuego categorizado como wholesome puede ser una historia interactiva, un puzzle, un simulador o un juego de aventuras. Normalmente, la dirección creativa y estética del título están diseñadas para inspirar relajación, con paleta de colores suaves y diseños de personajes amigables.

Algunos ejemplos de juegos populares que se puede calificar como wholesome son Flower (thatgamecompany, 2009), donde asumes el papel del viento en un campo floreado, Florence (Annapurna Interactive, 2018), una ligera historia de romance contemporánea, Monument Valley (ustwo, 2014) un estilizado puzzle de ilusiones ópticas, o Gris (Nomada Studio, 2018), una aventura de plataformas que es una alegoría de la depresión.

Estos juegos que se han colocado en el mainstream en cierta forma van a contracorriente de los estándares comerciales. Como era de esperarse, el fenómeno de los wholesome games tiene mucha más fuerza en el circuito independiente con los juegos de PC, debido a su relativa accesibilidad para publicar contenido original.

Algunos juegos notables en esta categoría son: Coffee Talk (Toge Productions, 2020), un simulador en el que escuchas los problemas de extraños en un café, y les ayudas haciéndoles plática y compartiendo café con ellos; Pupper Park (Sokpop Collective, 2019) un sandbox en el que asumes el papel de un perro tomando un paseo por el parque; A Bewitching Revolution (Colestia, 2019), una optimista aventura anticapitalista sobre una bruja que usa sus poderes para ayudar a los habitantes de una distopía cyberpunk; Rainy Season (Inasa Fujio, 2019), un juego narrativo sobre una familia japonesa que pasa una tarde lluviosa en casa conversando; Pet the Pup at the Party (Will Herring, 2019) un juego sobre la ansiedad social donde te encuentras en una fiesta con gente que no conoces y debes encontrar a un perro escondido para acariciarlo; Master of Pottery (AZGames, 20109) un simulador donde puedes diseñar piezas de alfarería para poner tu propia tienda.

Otra característica que tienen en común los wholesome games es que tienden a ser cortos y ligeros, con un nivel de dificultad muy accesible que no depende del reto para enganchar a los usuarios; por un lado, esto atiende a los jugadores experimentados que necesitan un respiro de los títulos demandantes a los que están acostumbrados, pero también busca apelas a las audiencias no enganchadas con los videojuegos que necesiten alguna forma de entretenimiento ligera y ambale.

Una confiable fuente para encontrar estos títulos es la comunidad en línea llamada Wholesome Games, que cuenta con espacios en Discord, itch.io y Steam, donde se publican listas curadas de videojuegos con estas características.

