Queen y Lady Gaga animarán ceremonia de los Premios Oscar

Reuters.- La ceremonia de los premios Oscar del domingo no tendrá anfitrión sin embargo, estarán la banda de rock Queen, la superestrella del pop Lady Gaga y habrá dos musicales en carrera por el premio a Mejor Película.

Así es que los mayores honores de la industria del cine tendrán un ambiente musical inusualmente fuerte en momentos que buscan recuperar las audiencias televisivas.

La banda británica Queen, con Adam Lambert como vocalista principal, abrirá el show del 24 de febrero con una presentación en vivo que celebra el éxito de taquilla de la nominada a Mejor Película “Bohemian Rhapsody”, dijo a Reuters un representante de la banda.

Bette Midler, Jennifer Hudson, Jennifer Lopez y el productor Pharrell Williams también participarán de la ceremonia, así como el actor de James Bond, Daniel Craig, la campeona de tenis Serena Williams, la estrella de “Black Panther” Chadwick Boseman y las comediantes Tina Fey y Amy Poehler.

Pocos detalles

Los detalles han sido escasos sobre la primera ceremonia que en 30 años no tendrá anfitrión, lo que ha traído un factor de curiosidad a la última y mayor entrega de premios de la temporada.

El comediante Kevin Hart se marginó de la ceremonia en diciembre después de que resurgieran tuits homofóbicos del pasado.

Una cosa es cierta: la ceremonia no será más corta. La promesa de la emisora ABC de limitar el programa a tres horas se estrelló la semana pasada cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cedió ante las protestas y desechó los planes para entregar cuatro de los 24 premios Oscar durante los recesos comerciales.

En 1989, la última vez que no hubo un anfitrión, la transmisión se abrió con una canción y un número de baile de 11 minutos con Rob Lowe y una actriz vestida como Blancanieves que fue ampliamente ridiculizada.

Bajo presión para ofrecer un espectáculo que atraiga a los espectadores después que la audiencia de televisión del año pasado cayó a un mínimo histórico, los productores tratan de sacar el máximo partido a las canciones en competencia.

En vivo

Lady Gaga y el actor y director Bradley Cooper interpretarán un dúo en vivo de su exitosa canción “Shallow” de la película nominada a Mejor Película “A Star is Born”, mientras que Jennifer Hudson ha sido elegida para cantar “Fight” del documental “RBG”.

Midler participará en la presentación del tema de “Mary Poppins Returns”, “The Place Where Lost Things Go”, y el dúo de country Gillian Welch y David Rawlings interpretarán “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings”.

No está claro si el rapero Kendrick Lamar interpretará su canción nominada al Oscar “All the Stars” de la película de superhéroes “Black Panther”.

