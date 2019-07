Queja de Kaepernick cancela producción de tenis ‘históricos’ y manda a Nike a la baja

El descenso en -0.53% del índice bursátil NYSE de Nike de las últimas horas fue resultado de otra controversia cuando se anunció la cancelación de la producción de un nuevo tenis Air Max-1 que incluiría una bandera estadounidense temprana luego que el ex astro de la NFL Colin Kaepernick se quejara que el simbolismo es ofensivo.

El destacado jugador no es el primero en tener un problema con la llamada bandera de Betsy Ross, que, según la NAACP, ha sido apropiada por los grupos de supremacistas blancos -Ku Klux Klan- en los últimos años.

En 2016, un superintendente escolar de Michigan emitió una disculpa después de que los estudiantes agitaron la bandera en un juego de fútbol de la escuela secundaria.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, no lo ve de esa manera. “En lugar de celebrar la historia de Estados Unidos la semana de la independencia de nuestra nación, Nike aparentemente ha decidido que Betsy Ross no es digno y se ha sometido a la actual embestida de la corrección política y el revisionismo histórico”.

Eso es solo una parte de la tormenta de tweets de Doug Ducey que se volvió viral en las últimas horas. Continuó diciendo que está “avergonzado” por la decisión “terrible” de Nike.

“Es un retiro vergonzoso para la empresa. Las empresas estadounidenses deben estar orgullosas de la historia de nuestro país, no abandonarla”, escribió Ducey hoy temprano, según su cuenta verificada de Twitter.

Aquí el hilo completo de la medida de la firma de Oregon.

Today was supposed to be a good day in Arizona, with the announcement of a major @Nike investment in Goodyear, AZ. THREAD—>

1/

— Doug Ducey (@dougducey) July 2, 2019