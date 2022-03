Queremos que sean mexicanos, sin adeudos fiscales, los que compren Banamex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que en la Convención Bancaria dirá al sector que espera que los banqueros que estén interesados en adquirir Banamex sean mexicanos y que estén al corriente con sus impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Queremos que sean mexicanos lo que adquieran este banco, que tengan solvencia económica para proteger a los ahorradores, que estén dispuestos a mantener todo el acervo cultural del banco en nuestro país, que no se vaya al extranjero y que se ponga en exhibición permanente para que todos los mexicanos puedan conocer ese acervo y que no tengan adeudos fiscales, que estén al corriente en su pago de sus contribuciones, que paguen el impuesto que va a significar la venta”, detalló el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que pedirá que el encuentro de la banca se aproveche para impulsar el desarrollo del país, pues hay estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones tanto nacionales como extranjeras.

“Aprovechar para impulsar el desarrollo del país, la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones tanto nacionales como extranjeras y esto no es retórica, no es demagogia. Llevaba mucho tiempo en que no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado, no hay depreciación en la moneda, no ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda”, mencionó López Obrador.

Además, el presidente enfatizó que México se ha recuperado pronto tras la pandemia por Covid-19, ya que mencionó que el país está considerado como uno de los mejores lugares para recibir inversión extranjera y que hay condiciones para la actividad bancaria.

“Hay gobernabilidad, paz, tranquilidad, estamos enfrentando el problema de los homicidios con buenos resultados y hay una tendencia a la baja; en general, desde que estamos en el gobierno, en todos los delitos del fueron federal ha habido disminución. Hay condiciones inmejorables para la inversión, la actividad bancaria, ha tenido buenos resultados, han obtenido buenas ganancias, lo mismo la Bolsa de Valores. Hay un buen ambiente par ala inversión, las finanzas, para el desarrollo del país. Eso se debe aprovechar”, aseguró.

El 24 y 25 de marzo, se realizará la 85 Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, en la cual participará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

