Queremos tomar el vuelo que viene por nosotros y evacuar: Omar Aviña, mexicano en Ucrania

Hace mes y medio, Omar Aviña fue a Kiev, Ucrania, para pedir la mano de su novia Iryna Volkova, pues desde hace 5 años están juntos. La intención de ambos jóvenes era regresarse a México a principios de marzo, pero la invasión de Rusia a Ucrania se les adelantó. Ahora, esta pareja ya se enlistó para tomar el avión que mandó el gobierno mexicano a Rumania.

En entrevista con Forbes México, el mexicano cuenta que conoció a Iryna Volkova hace cinco años en Beijing. Ambos estudiaban: ella, leyes y él, educación física. Meses después de conocerse, comenzaron una relación, ahora buscan casarse.

El joven de 32 años explicó que tras la llegada del ejército Ruso a Ucrania, él y su novia se encontraban viviendo en un departamento en Kiev, pero por los constantes enfrentamientos en zonas cercana a donde estaban, decidieron irse.

“Primero nosotros estábamos en el departamento, pero al oír en la noche las bombas y todos los ataques no podíamos dormir con el miedo de que nuestro departamento fuera atacado. Entonces, decidimos irnos al metro y ahí estuvimos durmiendo tres días. Ahora estamos en la Residencia de la Embajada de México”, relata.

Ahora los dos jóvenes se encuentran, junto con más mexicanos, en la sede diplomática de México, ya que mañana a las 9:00 horas (en México la 1:00 de la madrugada) se contempla que dos autobuses salgan rumbo a Siret, frontera de Ucrania con Rumania, en este último país fue donde arribó esta mañana el avión que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a estar durmiendo aquí preparándonos porque mañana a las 9:00 se planea que dos autobuses salgan de aquí. De hecho, con un cierto tipo de seguridad con la Cruz Roja y algunas unidades de la policía de Ucrania, con protección; vamos a ir en caravana con banderas para viajemos lo más seguro que puedan (…) Vamos a partir de Kiev hasta la frontera, Siret, y tomar el vuelo de la Fuerza Aérea que viene por nosotros y podamos evacuar a México”, menciona.

Omar Aviña —quien es de Jacona, Michoacán— cuenta que no es la primera vez que tiene que evacuar un país por emergencia; hace dos años él y su novia salieron de Beijing, China, pues la ciudad fue cerrada por el Covid-19.

Al hablar del trato de las autoridades mexicanas con los connacionales, el joven señala que han sido atentas y cuidando la seguridad de los connacionales.

“(Han sido) muy atentas, previniendo, están cuidando nuestra seguridad en cuanto a logística para el viaje, porque no va a ser sencillo, porque la trayectoria es muy distante. Regularmente desde Kiev hasta Siret uno se hace 8 o 9 horas, ahora tenemos que usar otras rutas alternas, y ahorita el cruce está pesado, porque están dejando entrar primero a las mujeres y a los bebés, y a los hombres los están separando. No sé si nosotros tengamos que hacer los mismo como caravana mexicana, no sé, desconozco”, dice.

