Quick: el camino más corto entre transportistas y empresas que requieren entregar productos

La empresa colombiana Quick llegó a México en el año 2019, pocos meses antes del inicio de la pandemia y a pesar de ésta, comenzó a tener un crecimiento acelerado. El primer año crecieron 100% y para este 2022 estiman crecer el doble.

¿La razón? Quick forma parte del sector logístico, ese que se ha visto seriamente impactado por el precio de los fletes marítimos, pero también por el crecimiento del comercio electrónico –tan solo en México, durante el año pasado creció 27%–.

Quick es una plataforma para la optimización, seguimiento y control de operaciones logísticas. Esto es, por medio de la tecnología conectan a las empresas que necesitan transportar y entregar productos con una red de miles de transportistas que poseen motocicleta, camioneta, camión o tractocamión. Esta empresa arrancó operaciones en el año 2014. Fue fundada por Julián Caviedes, actual CEO de Quick, y por su hermano.

“Yo venía trabajando en una empresa tradicional de logística. Mi cofounder trabajaba en una empresa más tendiente al área de servicios, particularmente en tecnología. Y en alguna oportunidad empezamos a analizar, sobre el 2014, que el hacer logística era muy complejo”, dice en entrevista para Forbes México Julián Caviedes.

También observaron que las empresas que prestaban servicios de logística aún llevaban a cabo varios de sus procesos de manera manual, “todo era vía telefónica, y eso les generaba un montón de problemas”.

Así que estos dos jóvenes se dieron a la tarea de desarrollar una plataforma que pudiera integrar varias operaciones logísticas. Además, adquirieron una empresa tradicional llamada “Servicios y Logística”. Ya para noviembre del 2014 nació de manera oficial la plataforma Versión Enterprise SmartQuick, para monitorear y controlar procesos logísticos.

“La industria logística, en ese momento (2014) […] termina siendo una empresa que está en una bodega haciendo despacho de productos. Pero esa concepción ha venido cambiando. Hoy, realmente creemos, nosotros, que las empresas más valoradas en el mundo –y te pongo el ejemplo de Amazon– no es solamente porque tienen una bonita plataforma tecnológica, sino porque aseguran que, en menos de tres días, desde cualquier parte del mundo, tu producto va a estar en la puerta de tu casa”, dice.

Según comenta Julián, este es uno de los aspectos que se transformó. Y es que antes, poca certeza existía sobre el tiempo de entrega de los productos, sobre todo, los que se adquirían por comercio electrónico. En este sentido, agrega, nadie estaría dispuesto a renunciar al gran cambió que significó la pandemia: la entrega en el menor tiempo posible.

El hecho de adquirir una empresa tradicional de logística les permitió a los fundadores partir de una base de clientes y probar, en términos tecnológicos, la evolución de su sistema. Además, lograron que estos clientes adoptaran paulatinamente el proceso de digitalización: “Hoy creemos que tenemos, quizá, en Latam, la mejor plataforma digital para la prestación de servicios logísticos”, dice. Según explica Julián, la tecnología que utilizan permite el ahorro de entre 20% y 40% de los costos logísticos, debido a que los algoritmos emplean herramientas de Inteligencia Artificial que permiten maximizar la eficiencia de las carrocerías de los vehículos, asegurar una mejor planeación de las rutas y tener un control absoluto de las entregas.

Actualmente, Quick tiene como clientes a Grupo Éxito (supermercados en Colombia), L´Oreal, Nestlé, Johnson y Johnson, ABInBev, Comercial Nutresa, Samsung y Unilever, entre otros.

Como clientes, esta empresa no solo tiene a grandes consorcios, también ofrece servicio a todos aquellos que tienen algún tipo de automotor de carga o entrega y que buscan trabajar en el sector logístico –ya tienen dados de alta a más de 10,000 trabajadores–. En este sentido, la empresa ofrece dos tipos de contratación: la primera es a través de un modelo colaborativo, en el que las personas pueden darse de alta, conectarse a la plataforma y trabajar en sus tiempos libres. La segunda modalidad es de tiempo completo, y con un contrato laboral.

Quick, a la fecha, no ha recibido recursos de fondos de capital privado: “No hemos tenido necesidad de salir a buscar recursos de un venture capital. No significa que no lo vamos a hacer. De hecho, estamos trabajando en ello”, dice Julián. La empresa considera que durante el 2022 puede alcanzar ventas por 120 millones de dólares (MDD). En el 2021 lograron cerrar con 80 MDD. Quick ha estado respaldo por entidades bancarias.

Quick en suelo mexicano

Uno de los aspectos que más ayudó a esta empresa, tras su llegada a México fue que algunos de los clientes que ya tenían en Colombia comenzaron a solicitar su servicio aquí en el país. Este fue el caso de Johnson y Johnson, explica Miguel Juárez, country manager en Quick México. Actualmente tienen más de 50 clientes activos.

“Nuestras principales ciudades de interés, en este momento, son CDMX, Guadalajara y Monterrey. En Puebla y Chihuahua tenemos bases operativas, pero nosotros, con la operación de carga nacional vamos a todas partes del país”, dice Miguel.

Desde la aplicación, agrega, se pueden determinar las mejores rutas de transporte. Esto con el objetivo de no exponer a los transportistas a condiciones de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el Inegi, en enero del presente año, 52.2% de la población se siente insegura al viajar por carretera.

Actualmente, en México, esta empresa se encuentra trabajando con hombres-camión en una proporción de 50%, y el otro 50% con empresas transportistas. “Una de las oportunidades que tiene en este momento el país, y quien puede ganar mercado, es quien pueda afiliar a estos hombres-camión. La regulación 2022 les impidió poder trabajar de manera independiente. Hoy Quick es la solución para esos transportistas en México”, dice Miguel. El directivo, además, comentó que 10% del transporte es provisto por empresas transportistas y 90% por trabajadores que tienen una o dos unidades destinadas al trabajo logístico.

Otro de los retos que encuentra Miguel en el sector aquí en México, es que, a partir de enero del 2022, entró en vigor el complemento Carta Porte. Se trata de una factura electrónica cuyo objetivo es manifestar la obtención del ingreso que se percibe por la prestación de servicios de transporte, de acuerdo con información de la SHCP. “La mayoría de las personas que trabajan en la industria del transporte no tienen esta organización, no tienen un contador público, no tienen la forma de facturar. Eso, a veces, impide poder inscribirlos. Lo que nosotros hicimos fue un programa para poder inscribir a estos operadores y que para ellos no sea engorroso”, dice.

En temas tecnológicos, esta empresa, que tiene presencia también en Chile y Estados Unidos, continuará mejorando sus procesos de integración en distintas plataformas. “Hoy estamos asegurando que podemos hacer control y seguimiento a cualquier contenedor que venga de Asia a Latam. Esos algoritmos los estamos trabajando para integrarlos con todas las herramientas […] de Inteligencia Artificial”, dice. Por la naturaleza de sus actividades, Quick genera gran cantidad de información. Y aspira, en algún momento, integrarla por país, donde tienen presencia, para ayudar a sus clientes a optimizar sus procesos.

