¿Quién gana? Taylor Swift y Beyoncé valen ahora 2,000 millones de dólares entre las dos

“Luces, cámara y sonrisa”, canta Taylor Swift en una canción de su nuevo álbum doble, The Tortured Poet’s Department. Ciertamente tiene mucho por qué sonreír, al igual que la también estrella del pop Beyoncé. El año pasado ha sido fenomenal para ambas superestrellas, con giras muy populares, películas súper exitosas basadas en esas giras y, además, nuevos álbumes. Esos factores elevaron sus patrimonios netos y ascendieron en sus filas en la lista recientemente publicada por Forbes de las mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas en Estados Unidos .

Las dos mujeres tienen una larga amistad y se apoyan mutuamente en sus éxitos a lo largo de los años. En 2021, Beyoncé le envió a Swift un ramo para celebrar su victoria como Álbum del año de folklore en la 63ª edición anual de los premios Grammy. Más recientemente, cada uno de ellos asistió a los estrenos de las películas de sus giras récord.

Objetivos de amistad: Beyoncé y Taylor Swift en el estreno de la película The Eras Tour en octubre de 2023. Taylor Swift posa en el estreno de Renaissance: A Film by Beyoncé en diciembre de 2023. JOHN SHEARER/GETTY IMAGES; GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

Swift vale ahora un valor estimado de 1.300 millones de dólares, frente a los 1.100 millones de dólares de octubre y los 740 millones de dólares de la lista de Mujeres que se hicieron a sí mismas de 2023. El impulso del otoño pasado se produjo como resultado de la primera etapa de su Eras Tour, que añadió aproximadamente 300 millones de dólares a su fortuna. El aumento de 200 millones de dólares en su fortuna desde octubre se produjo gracias al mayor valor de su catálogo, que ahora vale un estimado de 600 millones de dólares, más las regalías obtenidas por toda la reproducción de sus canciones, además de un estimado de 55 millones de dólares en ganancias de la película. versión de The Eras Tour , que se estrenó a mediados de octubre. Swift ahora ocupa el puesto 24 en la lista de 100 mujeres que se hicieron a sí mismas, frente al puesto 34 de hace un año.

La cantante continúa deslumbrando al público con nuevos trajes y coreografías en su Eras Tour a medida que avanza por Europa, con nueva música del álbum doble The Tortured Poets Department, lanzado en abril. El álbum de 31 pistas rompió varios récords, incluidos los que ella había establecido anteriormente: alcanzó mil millones de reproducciones dentro de los cinco días de su lanzamiento y reclamó los 14 primeros lugares en el Billboard Hot 100, lo que provocó una valla publicitaria de celebración en Times Square .

Mientras tanto, Beyoncé concluyó su gira mundial Renaissance de cinco meses por 17 países en octubre pasado con unas ganancias estimadas de 100 millones de dólares para ella. En diciembre estrenó la película Renaissance: A Film by Beyoncé, que documentó la creación y ejecución de The Renaissance World Tour; recaudó casi 44 millones de dólares en taquilla. Luego, en marzo, lanzó su primer álbum country, Cowboy Carter , que incorporó y probó potencias musicales del pasado y del presente, incluidos Chuck Berry, Stevie Wonder, Dolly Parton y Willie Nelson. Cowboy Carter recibió más de 300 millones de reproducciones en su primera semana completa de lanzamiento y rompió el récord de Spotify (que Swift rompió el mes siguiente). En conjunto, estos hitos ayudaron a aumentar su fortuna en $220 millones desde el año pasado a un estimado de $760 millones, y la movieron tres puestos respecto a hace un año en la lista Self-Made al puesto 45.

Queen B todavía tiene más. En febrero, lanzó su propia línea de cuidado del cabello de alta gama (y costosa), Cécred; Es demasiado pronto para haber marcado una diferencia en su fortuna, pero lo revisaremos el próximo año. Y compartirá la pantalla grande con su hija Blue Ivy en Mufasa: El Rey León, una precuela que llegará a los cines a finales de diciembre.

LOS BASICOS

Estado civil

BEYONCÉ

Casada con Jay-Z desde 2008. La pareja tiene tres hijos: Blue Ivy, Rumi y Sir.

Beyoncé y su marido, Jay-Z. MYRNA SUÁREZ/WIREIMAGE/GETTY IMAGES

TALLER

Swift ha estado saliendo con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, desde el otoño de 2023. Kelce fue vista por última vez apoyando a Swift a mediados de mayo en un espectáculo del Eras Tour en París.

Travis Kelce y Taylor Swift celebran juntos después del Juego de Campeonato de la AFC. PATRICK SMITH/GETTY IMAGES

TRANSMISIÓN Y REDES SOCIALES

El mundo sigue enamorado de ambas mujeres en un panorama donde algunas celebridades están perdiendo su buena voluntad digital. Swift experimentó un aumento del 9% en seguidores de Instagram, mientras que Beyhive creció un 3% en la plataforma. Eso fue suficiente para que Beyoncé mantuviera su liderazgo en esa plataforma. También casi ha duplicado su número de oyentes mensuales en Spotify, mientras que Swift se ha adjudicado el título de artista número uno en streaming en la plataforma.

Número de seguidores en las redes sociales

Clasificación de Spotify

30/1 BEYONCÉ / TAYLOR

Fuente: Influyente

Canción más reproducida en Spotify

Oyentes mensuales de Spotify

Fuente: Influyente

Vídeo superior de Youtube

BEYONCÉ

‘Halo’

https://youtube.com/watch?v=bnVUHWCynig%3Ffeature%3Doembed

TALLER

‘Shake it Off’

https://youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM%3Ffeature%3Doembed

Fuente: Influyente

ÁLBUMES

Para ambos artistas, crear éxitos puede ser una de las formas más notables en que declaran “I Was Here”. El recuento de álbumes de Swift ha aumentado este año con el lanzamiento de The Tortured Poet’s Department y los relanzamientos del año pasado de Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version) . Beyoncé ha presentado a sus fans un álbum lleno de profundidad e historia en Cowboy Carter , dejando a los fans con una expectación eléctrica por lo que el acto III puede deparar.

BEYONCÉ

TAYLOR

Discos de Platino, Multiplatino y Diamante

ESTADO EGOT

Swift agregó dos premios Grammy y un nuevo disco a su palmarés este año. Es la única artista en la historia de los Grammy que ha ganado cuatro veces Álbum del Año. Pero Bey continúa su reinado como Reina de los Grammy, conservando su corona como la artista más premiada en la historia de los Grammy, con 32 premios. Las especulaciones y los rumores han abundado desde que Swift presentó una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. el 11 de mayo para “Female Rage: The Musical” después de acuñar la frase para describir las nuevas incorporaciones al repertorio de The Eras Tour. Aún no se sabe qué planea hacer Swift con la marca. Ninguna de las estrellas se ha ganado el codiciado estatus EGOT (ganador de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony) todavía, pero dale un poco de tiempo.

Los Grammy de Beyoncé ganan

Los premios Grammy de Taylor

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

