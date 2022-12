Quien participa en la encuesta debe aceptar resultados, dice AMLO tras disgusto de Mejía Berdeja

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este martes que todos los aspirantes de Morena a un cargo público y que participan en las encuestas deben aceptar los resultados que estas arrojen aun cuando no les guste el perfil electo.

Ayer, la dirigencia nacional del partido guinda determinó que el senador Armando Guadiana sea quien encabece la candidatura del movimiento por la gubernatura de Coahuila, lo que provocó que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, y aspirante en el proceso, tronara contra el partido y acusara el amaño de la encuesta.

“Para evitar fraudes se decidió por encuestas y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y creo que el que participa en una encuesta debe aceptar el resultado. A veces no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme, o francamente en favor de la transformación pero no es nuestro punto de vista.

“Lo que decide, lo que determina es cómo lo ve, es la gente. No, porque tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo, son incorruptibles, hay gente honesta y además se hace acompañar por dos o tres encuestas y por lo general coinciden, las que hace Morena y las espejo que hacen otras encuestas”, expuso el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Cuestionado sobre si mediaría entre Mejía Berdeja y Guadiana para lograr la unidad en el partido, el mandatario federal descartó esta posibilidad ya que él está ocupado en su trabajo como representante del pueblo.

“No me implico en estos asuntos que tienen que ver con la decisión que está haciendo Morena que es mi partido, pero tengo licencia, estoy ocupado en ocupar mi responsabilidad como presidente.

“Estoy enterado y conozco, como lo establecen los estatutos de todos los partidos, que para elegir candidatos se llevan a cabo encuestas. Cuando fui dirigente en Morena procuré que se estableciera en los estatutos que fuera por encuesta como se establecieran los candidatos”, apuntó.

