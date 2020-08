¿Quieres que tus 5 pesos sí cambien la realidad?

Por: Jimena Cándano*

El mes pasado escribí sobre la desconfianza que muchos mexicanos tienen a donar a organizaciones de la sociedad civil. El ejemplo que ponía era la diferencia entre dar cinco pesos en la calle y donárselo a una fundación que trabaje con niñas, niños y jóvenes en abandono social. Desde mi punto de vista, siempre será mejor a través de una fundación y no de forma directa.

Después de esa columna mucha gente me preguntó cómo se puede estar seguro de que estás escogiendo bien la fundación a la que vas a apoyar, cómo saber que verdaderamente hacen lo que dicen, que el dinero se va a los proyectos y no a la administración, es decir, que habrá un impacto positivo real.

Todas estas dudas son válidas, es justo lo que debemos pensar y revisar antes de hacer un donativo para después dar seguimiento e incluso estar seguros de que hicimos el donativo a la organización correcta.

Así que intentaré hacer una pequeña guía para la inversión social, describiré los pasos a seguir antes de donar y durante el tiempo que se realiza esta acción, todo con el propósito de asegurar un buen retorno de inversión a ese peso que inviertes.

1. ¿Qué causa mueve tu corazón? Hay millones de problemas en el mundo que necesitan el apoyo de las personas, por cada fenómeno social hay varias organizaciones que buscan soluciones. Ninguno vale más que otro, muchas veces se busca comparar la ayuda a niños enfermos con la ayuda a animales, cuando ambas son importantes y en todas encontrarán personas dispuestas a apoyar. Así que primero tienes que revisar qué te apasiona, con qué tema vibras y estás dispuesto a invertir una parte de tus ingresos. El que elijas está perfecto.

2. Una vez que tienes claridad en el tema, define el ámbito en el que quieres impactar, ¿es solo en tu comunidad, en tu estado, en tu país o a nivel mundial? Sugiero ir de lo más pequeño a lo más grande, empezar por la comunidad o por lo local, es más fácil medir el impacto y generar un vínculo con la organización que se elija.

3. Empieza la búsqueda de organizaciones, como decíamos antes, existen muchas fundaciones que trabajan los mismos temas, así que podemos comenzar por una revisión en internet sobre quiénes trabajan el tema. Una vez que tengas visualizadas un par opciones, revisa sus redes, ve los comentarios de los beneficiarios; eso siempre da luz.

4. Revisa si forman parte de INDESOL, alguna Junta de Asistencia Privada estatal, Cemefi o de alguna otra agrupación de organizaciones.

5. Ya tienes tus opciones, ahora deja que te “enamoren”, no importa el monto de tu donativo, las organizaciones tenemos la obligación de que te sientas seguro de hacerlo. Así que, en este punto, es importante que contactes a la organización para que te expliquen cómo funcionan, qué modelos tienen, cuántos años tienen de experiencia, cuál es su impacto. Si te da confianza y te gusta lo que te presentan, sigue adelante.

6. Revisa la lista completa de miembros del Consejo o Patronato, estas personas son la cara pública de la organización, te puedes dar idea de los valores, seriedad y compromiso a partir de los miembros que abanderan la organización. Ojo, en ningún momento deben percibir ningún ingreso por parte de la organización, son puestos 100% honorarios. No necesariamente serán famosos o conocidos, pero hoy podemos encontrar información de todo el mundo en la web.

7. Pregunta sobre la forma en la que la organización se fondea, qué cantidad de recurso proviene de gobierno, donadores individuales, empresas, proyectos productivos o inversiones propias de la fundación, otras organizaciones de la sociedad civil y en este caso ¿cuáles?

8. También cómo se dispersa el gasto, cuánto se dedica a la operación y a administración. La referencia internacional marca que debiera ser 15% en la administración y 85% a la operación. Ojo, aquí casi todos queremos que nuestro peso vaya completo al beneficiario, pero eso no es real, la parte de administración es muy importante, si no pagas impuestos te cierran, si no inviertes en personas que dirijan los programas, en quien dirija la organización, en quien lleve la contabilidad, la procuración de fondos, luz, agua, teléfono y un largo etc. las y los operadores no podrían hacer su trabajo para lograr el objetivo de la organización. Se ha satanizado el gasto administrativo, pero es una acción estratégica necesaria para la supervivencia de la fundación.

9. Llega un día de sorpresa y platica con los beneficiarios, observa el trabajo que se está llevando a cabo en el día a día (sin esperar visitas), conversa con quienes llevan a cabo el proyecto, pregunta cómo los tratan, si sienten que su trabajo vale la pena, qué tan comprometidos están. Dialoga con la comunidad en la que se encuentran para percibir la Impresión tienen de ellos.

10. Pide que te expliquen cómo se mide el impacto, cuáles son los instrumentos que utilizan y que te compartan casos de éxito.

11. Solicita que te compartan el Retorno Social de la Inversión, esto es, por cada peso que ellos reciben, cuánto le regresan a la sociedad, considerando cada uno de los rubros en los que trabajan.

Si ya pasaste por estos 11 puntos y la información que has encontrado te parece adecuada, entonces puedes estar casi seguro de que invertir en esa organización es un buen negocio. Sabes que por cada peso que les des, cuánto le van a regresar o a ahorrar a la sociedad, que el trabajo es real y que se están uniendo esfuerzo para atender la problemática de forma exitosa.

¿Qué sigue?

Marcaje personal, recuerda, es una inversión y necesitas saber que está pasando con tu dinero.

1. Si puedes, haz visitas sorpresa para ver cómo se está operando.

2. Platica con beneficiarios y operadores.

3. Pide informes por lo menos anuales.

4. Si tienes dudas pide que te las resuelva.

5. Si puedes aportar de alguna otra forma que no sea económica hazlo.

6. Comprométete, difunde la causa y la institución.

7. Consigue más donativos, así el tuyo rendirá más y la organización asegura su trabajo por más tiempo.

Parece una larga lista, en realidad no es tan complicado; sin embargo, sí considero que debemos tomar en serio la inversión en las organizaciones, es muy fácil decir “no doy por qué no confío en ellas” y desestimar el trabajo de cientos de personas que dan lo mejor de ellas para resolver los problemas del mundo.

Hacer las cosas bien requiero un poco más de trabajo, pero los resultados también son abismalmente diferentes. ¿La labor de una organización comprometida con una causa, formada por profesionales comprometidos, SIEMPRE darán mejores resultados que cinco pesos en la calle que no puedes seguir ni monitorear una familia que ya no está? La respuesta será sí, cada vez.

¿Qué opciones le quedan al niño tierno que le diste la moneda y hoy es un joven al que le cierras la ventana?

La opción que les queda es ser apoyados por fundaciones serias que se dedican a trabajar con esa población en abandono social, son ellos en los que no confiaste quienes ahora, trabajan para darles un mejor futuro a esos jóvenes.

¿Sigues pensando que es mejor tranquilizar tu conciencia dando limosna?

Contacto:

LinkedIn: Jimena Candano

La autora estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.*

Acerca de Fundación Reintegra: Es una fundación que trabaja a favor de la justicia social, equidad de oportunidad y derechos para los jóvenes en conflicto con la ley. Tiene como misión prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo sus capacidades y concretando un proyecto de vida, siendo un referente en la opinión pública nacional e internacional en la prevención del delito a través de la reinserción social.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.