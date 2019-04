¡Quiero estrenar coche!, ¿cual es el adecuado?

Primero que nada, necesitamos preguntarnos qué tipo de automóvil es el correcto para nosotros. ¿Ando con él solo por ciudad? Entonces una camioneta no es el coche correcto. ¿Tienes familia y sales a carretera seguido? Entonces un auto compacto o un convertible no te van a ser útiles. ¿Utilizas mucho el coche? Una opción híbrida te podría ahorrar mucho dinero. ¿Vives en un departamento con un pequeño lugar de estacionamiento? Una pick-up no viene ni al caso.

Una vez que tenemos claridad del tipo de coche es muy recomendable buscar los modelos que se encuentren en nuestro rango de presupuesto y después concretar citas para hacer una prueba de manejo. Es muy útil también ver videos o leer reseñas sobre los vehículos en portales especializados y revisar su calificación en temas clave como la seguridad que ofrecen.

No perdamos de vista también la garantía que incluye, el costo de los servicios, el costo de la tenencia y del seguro, y la pérdida de valor que cada marca y modelo presenta con el tiempo.

Si no tienes el dinero suficiente para comprar un automóvil de contado existen varias opciones: el crédito automotriz es un financiamiento para comprar un vehículo nuevo o usado. Actualmente existen varias formas de obtener este tipo de crédito como lo son los bancos o las propias agencias automotrices.

Si el automóvil es nuevo, generalmente puedes encontrar créditos a plazos de hasta 5 años, y si es seminuevo de agencia de hasta 4 años de antigüedad a un plazo de hasta 4 años.

El monto que te prestarán estará definido, como con cualquier otro financiamiento, por tu capacidad de pago, historial crediticio, y plazo que elijas. Normalmente te podrán prestar hasta el 80% del valor del vehículo. Revisa también si hay un costo por apertura de crédito; esta puede variar dependiendo del monto del enganche y tipo de cliente.

Cuando compras un vehículo a crédito tendrás que asegurarlo necesariamente. Analiza que tipos de seguros te ofrecen, sus características y costos, y cómo se verá impactado tu presupuesto.

Al igual que con un crédito hipotecario, puedes tener un coacreditado. Esto es una segunda persona que sume sus ingresos al tuyo para acceder a un automóvil de mayor valor.

Otra opción para hacerse de un automóvil es el arrendamiento, conocido también como “leasing”. Este es un instrumento a través del cual una empresa arrendadora compra el coche y te concede su uso durante un plazo forzoso a cambio de una renta por un tiempo determinado.

Esta renta, incluye cosas como: el seguro, los costos de investigación para el crédito, las comisiones, placas y tenencia, etc.

Una vez que termina el plazo, tú (el arrendatario) tienes la opción de devolver el vehículo a la arrendadora o comprarlo, pagado un monto que, por lo general, ya está establecido en el contrato.

A diferencia de comprar un coche al contado o a crédito, con el arrendamiento estarás obligado a darle al automóvil el mantenimiento necesario en agencia. Adicionalmente, no podrás modificarle o cambiarle nada.

Ten en cuenta que, si decides comprar el auto al finalizar el arrendamiento, puede que salga más caro que haberlo comprado a crédito.

Revisa si hay restricciones en el uso que le puedes dar.

Como siempre, compara, elige lo menor para ti y paga puntualmente para mantener un buen Reporte de Crédito en Buró de Crédito.

