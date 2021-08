Quitan diputados a Morena y AMLO advierte reforma electoral tajante

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que presentará una iniciativa de reforma electoral para renovar totalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto, luego que la Sala Superior del Tribunal retiró el viernes tres diputaciones federales a la coalición conformada por Morena, PVEM y PT: la del distrito 3 de la Ciudad de México, la de distrito 1 de Baja California Sur y al del distrito 3 de Nuevo León.

“Vamos a presentar una iniciativa de reforma; está muy mal el INE tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial; (debe haber) cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, reprochó el mandatario federal.

En su conferencia de prensa “mañanera”, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que su iniciativa para cambiar la estructura de las autoridades electorales no obedece a un tema personal, sino a su compromiso de establecer una auténtica democracia en México.

López Obrador lamentó que tanto el INE como el Tribunal electoral no estén a la altura del momento democrático en el país y sigan beneficiando a los intereses de grupo.

“No pueden estar ahí, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una autentica democracia en el país, nosotros tenemos ese compromiso”, sostuvo.

El presidente de la República indicó que en sus conferencias matutinas exhibirá a los partidos políticos que no estén de acuerdo en analizar una reforma electoral en el Congreso de la Unión.

