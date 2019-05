Raising Kratos y el renacimiento de God of War

Nadie duda que God of War (2018, SCE Santa Monica Studio, PlayStation 4) haya sacudido la industria de los videojuegos el año pasado. Salió al mercado hace poco más de un año, generando reacciones altamente entusiastas, incluyendo mi reseña, donde lo llamo “uno de los videojuegos más épicos, emocionantes y entretenidos del año”. Meses después, se reportó que este lanzamiento fue en parte responsable del repunte de ganancias de PlayStation, y al final de año se coronó como el mejor título en The Game Awards 2018, además de que aquí en Forbes México se colocó en el primer puesto entre los mejores videojuegos del año.

Haciendo una retrospectiva de la racha de éxitos de este título, PlayStation acaba de publicar el documental Raising Kratos, que relata el tortuoso y largo camino para su desarrollo, que se remonta hasta el año 2013. Esta pieza dos horas muestra un interesante lado de la creación de este aclamado proyecto, dando acceso a situaciones y momentos que pocos imaginaron que sucedieron detrás de las cortinas. Éstas son algunas de las lecciones y datos más importantes de la creación de God of War que nos presenta el documental:

Este juego fue la salvación de la serie

Todos sabemos que la historia de esta franquicia se remonta a más de 10 años de historia, tanto de éxitos como de fracasos, y que en los últimos años la serie se encontraba en un estado desolador con entregas poco afortunadas. Los encargados de las marcas y productos de PlayStation lo sabían, y si no fuera por este proyecto lo más probable es que la serie habría quedado en el olvido.

Este God of War no existiría sin Cory Barlog

El documental nos cuenta que la primera fase de todo el proyecto fue reclutar Cory Barlog, quien fue parte importante de la serie desde su primera entrega, pero que se fue de Santa Monica Studio en 2010. Fue gracias a la determinación de Shannon Studstill, la directora del estudio, que logró convencer a Barlog de regresar y reinventar la serie, dándole libertad creativa para escribir y dirigir el proyecto.

God of War estaba en una situación de todo o nada

El documental muestra que la decisión por revivir la serie fue bastante arriesgada, incluso enfrentando dificultad de convencimiento dentro de la compañía. God of War no sólo se trataba de revivir una franquicia famosa con más productos, sino de reinventarla con un espíritu totalmente nuevo. No sólo existía el riesgo de ser ignorado por los nuevos jugadores, sino odiado por su público original. Además, cuenta Cory Barlog que, si el juego fracasaba, God of War habría sido el último proyecto de su equipo de desarrollo.

El juego más universal y aclamado de la serie también es el más personal

Para reinventar la serie God of War era absolutamente necesario hacer lo mismo con su protagonista, Kratos, que siempre se caracterizó como un guerrero iracundo y obcecado, enfermo de venganza e incapaz de mostrar compasión. La gran revelación que permitió a Barlog convertir God of War en una historia sobre la relación de Kratos y su hijo, fue su propia experiencia de paternidad, que le permitió entender de primera mano los cambios personales que sufre su protagonista.

Se requirieron más de 400 horas de actuaciones

God of War no sólo cuenta con una profunda carga narrativa, sino cinematográfica, al conectar de forma indiscernible secciones de gameplay con secuencias espectaculares. Para crear un mundo convincente donde los personajes se desenvolvieran, se necesitaron más de 400 horas de captura de movimiento y de voces por parte de los actores, dando vida tanto a escenas de combate como a momentos de alto dramatismo. En la semana del lanzamiento del juego, entrevisté a Bruno Velázquez, originario de México, que fungió como director de animación de God of War.

El elemento que sostiene el juego es la química entre sus protagonistas

Ya que ésta es la entrega más narrativa de toda la serie, uno de los elementos más importantes es la historia de sus dos protagonistas Kratos, el dios espartano de la guerra, y de Atreus, su pequeño hijo con el cual emprende la aventura. Sin embargo, el casting para encontrar a los actores que prestarían sus voces y movimiento para las animaciones se llevó un tiempo bastante largo. No sólo se necesitaba que cada uno hiciera bien su papel, sino que se pudiera dar una relación natural entre Christopher Judge, que interpreta a Kratos, y Sunny Suljic, que hace el papel de su hijo.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @IrvingPeres

Podcast: El Beastcast

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.