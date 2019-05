El ritmo de la vida moderna se encuentra en una constante pugna entre lo que queremos y lo que necesitamos, en donde el factor tiempo choca frecuentemente con los obstáculos que nos presenta nuestro estilo de vida: “Necesito alimentarme bien, pero tengo que terminar mis pendientes si quiero salir temprano. Quiero irme de vacaciones y planear mi viaje, pero tengo que atender los envíos de mi cliente. Desearía estar viendo mi serie favorita, pero tengo que hacer el súper de la semana y preparar la comida para tener un poco de tiempo, para aprovecharlo más, para que rinda mejor… y una vez más, al final del día, no hice lo que quería por hacer lo que debía…¿en qué momento pasó?”. Nos sorprenderíamos de la cantidad de veces que esto nos sucede.

Vivimos deseando que nuestra vida sea más fácil, todo el tiempo. Soñamos despiertos con tener más tiempo, con apreciar mejor las cosas, con disfrutar más los momentos que pasamos con la gente que importa. Pero parecería que estamos muy ocupados para ello. Actualmente, se estima que podemos llegar a perder hasta el 45% de nuestro día en largas filas, traslados para realizar trámites, salidas breves a la tienda, la farmacia, el súper, entregas de documentos, etc. Pequeñas unidades de tiempo que al final suman de forma considerable.

Hace cuatro años, tres emprendedores colombianos -Felipe Villamarín, Sebastián Mejía y Simón Borrero- comprendieron que este padecimiento iba en aumento y que en cierto modo tenía ciertas particularidades en las principales ciudades de América Latina, en diferencia con otras metrópolis del mundo. Tras una idea idea sencilla pero innovadora y una inversión de dos millones de dólares (mdd) nació Rappi, app de entregas a domicilio que ha venido a aliviar el tiempo y las compras de las personas en Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y México.

Rappi ha crecido exponencialmente en México, y desde su llegada a nuestro país en 2016 ha solventado y cambiado la forma en la que venimos haciendo nuestras compras de forma sustancial, contando hoy con una presencia en 13 ciudades de la república. En abril de este año, SoftBank Group Corp y SoftBank Vision Fund anunciaron una inversión de mil mdd en Rappi, la mayor de su tipo para una empresa de tecnología con sede en América Latina, un suceso en sí mismo, pero también un reflejo de la confianza, poderío y eficiencia que ha mostrado la app.

De las compras diarias o la comida que más nos fascina hasta lo que olvidamos que necesitábamos del mercado, la farmacia o el taller, pasando por un pequeño envío o favor, e incluso una disposición inmediata de efectivo sin salir, la flexibilidad, amabilidad y sencillez que caracteriza a Rappi, su app y la presteza de quienes brindan el servicio, se han traducido en una herramienta segura, confiable, pero sobre todo que potencia una mejora notable en nuestra calidad de vida, en tanto nos podemos enfocar más en lo que queremos, dejando los deberes en un personal shopper que ahora sabe lo que te gusta, Rappi lo resuelve de forma rápida, personal y eficaz.

Gracias a Rappi, dentro de poco no habrá casos típicos del tipo “quedé mal porque olvidé el sobre y me tuve que regresar, ya estoy hasta acá y olvidé las llaves del despacho, mi perro se comió mis tenis nuevos porque no lo saqué a pasear…”. Esos pequeños detalles, favores y diligencias tienen en Rappi a un aliado que nos está haciendo todo más ligero.

De forma segura y confiable, Rappi hace realidad lo que antes era impensable: tener los mejores productos en menos tiempo. Si lo quieres orgánico, de tu puesto favorito, del mercado o prefieres prepararlo tú, no hay problema; la app de Rappi logra hacerlo práctico, sencillo, llevadero y disfrutable en todo momento. Ha llegado la hora de hacerlo bien y Rappi.

