Raro leopardo de Siberia es fotografiado en las montañas

La Pantera Rosa de Siberia, un raro leopardo de las nieves es atrapado por una trampa fotográfica en lo alto de las montañas de Altai.

El felino apodado Zvezda (Estrella) se ve la hora del crepúsculo en el Parque Nacional Saylyugem, de acuerdo con medios.

El leopardo de las nieves de cuatro años es uno de los 17 gatos actualmente registrados en el parque nacional en la frontera de Rusia con Mongolia.

Pink Panther of Siberia, a rare snow leopard is caught by a photo trap high in the Altai mountains. A rare feline nicknamed Zvezda (Star) is seen in a stunning twilight hour shot at the Saylyugem National Park https://t.co/nJUFsI7mvI pic.twitter.com/GXU74Juqdm

— The Siberian Times (@siberian_times) February 7, 2020